Â¼¾å¿®¸Þ¤Î·ëº§È¯É½Ê¸¤¬¿è¤ÈÏÃÂê¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾Á°´Þ¤à»Å³Ý¤±¤Ë¡Ö°¦¤À¤Í¡×¡Ö¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬£±£´Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Êó¹ðÊ¸¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òÍÑ¤¤¤ë¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿·ëº§Êó¹ðÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¡Ö´Ý¤¯¡×¤ä¡¢²£»³Íµ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Î¡Ö²£¤Ë¡×¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤È°ÂÅÄ¾ÏÂç¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò´Þ¤à¡ÖÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ëÊ¸»ú¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êó¹ðÊ¸¤Ë¤Ï¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊ¸»ú¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö£¸¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°£±Ê¸»ú¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°¦¤À¤Í¡×¡Ö¿è¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤ÎÊó¹ðÊ¸Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¡¡¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ÏËÜ»æ¤¬²ÃÉ®¡£
¡¡¢¡Â¼¾å¥³¥á¥ó¥È
¡¡¶Ó¡Ê¶Ó¸ÍÎ¼¡Ë½©¤Î¸õ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´·ò¾¡¤Î¤³¤È¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°£³£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¡Ê½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ë¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¡Ê´Ý»³Î´Ê¿¡Ë¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¡ÊÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ë¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¡ÊÆâÇîµ®¡Ë¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¡ÊÂçÁÒÃéµÁ¡Ë¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¡Ê°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ë¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤ª¤¤Ë
¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£±£´Æü¡¡Â¼¾å¿®¸Þ
¡¡¢¡Â¼¾å¡¡¿®¸Þ¡Ê¤à¤é¤«¤ß¡¦¤·¤ó¤´¡Ë£±£¹£¸£²Ç¯£±·î£²£¶Æü¡¢ÂçºåÉÜ¡¦¹âÄÐ»Ô½Ð¿È¡££´£³ºÐ¡££¹£¶Ç¯¡¢»öÌ³½êÆþ½ê¡££²£°£°£´Ç¯¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤È¤·¤Æ¡ÖÏ²²Ö¤¤¤í¤ÏÀá¡×¤Ç£Ã£Ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¡££°£¹Ç¯¤«¤é°ì¿ÍÉñÂæ¡Ö£É£æ¡¡£ï£ò¡Ä¡×¤ò¾å±é¡££Í£Ã¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼Â¿¿ô¡£