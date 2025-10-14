¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¶áµ¦Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê»ÔÏÂ²Î»³¤Î£±£µ£±¥¥í±¦ÏÓ¤ÈÂÐÀï
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¡Ê£±£°·î£±£¸Æü¡Á£±£±·î£³Æü¡¡ÆàÎÉ¡¦¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£±£´Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Î£±£¸Æü¤«¤é³«ºÅ¸©£±°Ì¤ÎÃÒÊÛ³Ø±à¤ä¡¢ºòÇ¯¤Î¶áµ¦Âç²ñ²¦¼Ô¤ÎÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¤Ï½éÀï¤Ç£±£µ£±¥¥í±¦ÏÓ¡¦Ã°±©ÎÃ²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ë»ÔÏÂ²Î»³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±£±·î¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£¶áµ¦ÃÏ¶è¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÏÈ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê£¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦£±£¸Æü¸áÁ°£¹»þÈ¾¡Á
¶áÂç¿·µÜ¡ÊÏÂ²Î»³£±°Ì¡Ë¡½ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë£³°Ì¡Ë
ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ£±°Ì¡Ë¡½¶áÂçÉÕ¡ÊÂçºå£²°Ì¡Ë
¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì£³°Ì¡Ë¡½²µ·±¡ÊµþÅÔ£²°Ì¡Ë
¡¡¢¦£±£¹Æü¸áÁ°£¹»þÈ¾¡Á
¶á¹¾¡Ê¼¢²ì£±°Ì¡Ë¡½»ÔÆôºê¡ÊÊ¼¸Ë£²°Ì¡Ë
É§º¬Åì¡Ê¼¢²ì£²°Ì¡Ë¡½Å·Íý¡ÊÆàÎÉ£²°Ì¡Ë
Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå£±°Ì¡Ë¡½»ÔÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³£²°Ì¡Ë
¡¡¢¦£²£µÆü¸áÁ°£¹»þÈ¾¡Á
¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë£±°Ì¡Ë¡½¶â¸÷Âçºå¡ÊÂçºå£³°Ì¡Ë
Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡ÊµþÅÔ£±°Ì¡Ë¡½³à¸¶³Ø±¡¡ÊÆàÎÉ£³°Ì¡Ë