¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦¥²¥ì¥í¤Ï¡Ö¥Î¥ß¤ÎÂ¿¤¤ÂÀ¤Ã¤¿¸¤¤À¡× ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º´Ø·¸¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤¬ÂçÇÈÌæ¡ª
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤ÎÂè£²Àï¤â£±£°¡½£³¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬Ï¢¾¡¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏÉÔÈ¯¤Ê¤¬¤é¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¡¢¥Í¡¼¥é¡¼¤È£³È¯¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¼çË¤¤Î¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º´Ø·¸¼Ô¤«¤é»î¹çÁ°¤Ë¤Ò¤É¤¤àÇÍÀ¼á¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£Ï£Â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¬¡¼»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥²¥ì¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë¤ÏÂÎ½Å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¥Î¥ß¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤Î»ÅÊý¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥Î¥ß¤¬¤¤¤ë¸¤¤À¡£ºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¹¥¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤¯Éî¿«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥²¥ì¥í¤Ï²áµî¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÃ»½ÌÆüÄø¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯¤ËÂÀ¤ê¤¹¤®¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÆùÂÎ²þÂ¤¤·¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿à¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯á¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥Î¥ß¤ÎÂ¿¤¤ÂÀ¤Ã¤¿¸¤¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¸À¤ï¤ì¤è¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È³È»¶¤ËÈó¾ï¤ËÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÃË¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢ÅâÆÍ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£Æ°²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¥²¥ì¥íËÜ¿Í¤âÇï¼ê¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¿·¿ÍÅê¼ê¤Î¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¹¥Åê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²ÈÂ²¤¬ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏÁê¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¸À¤ï¤ì¤Ê¤Éî¿«¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ä¤êÊÖ¤»¤ë¤«¡£