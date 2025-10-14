ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Î¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¿äÂ¬¤Î°è¤ò½Ð¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¡Ê¸øÌÀÅÞ¤Î¡ËÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËË¾¤à¤â¤Î¤ÏÊÝ¼éÃæÆ»¤ÎÀ¯¸¢¤À¤È¡£¤½¤ì¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢±¦ÇÉ¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÁíºÛÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÏÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤¯¡Ù¤È¤«¡£º£¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡ØÅ¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£ÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë»¿°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤«¡£¶¦À¸¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î£²ÅÞ¤ÇÌîÅÞ¤Î»þ¤â¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤ÆÀ¯¸¢¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È£²£¶Ç¯´Ö¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£Î¾Êý¤È¤âÌ·½â¤òÊú¤¨¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎò»Ë¤ÎÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê¡Ä¡£¡Ê¸øÌÀÅÞÂåÉ½¤Î¡ËÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤À¸¤¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¿·¤·¤¤Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î»Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£