¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Ë¤ÏÂç¾ëÂî¡¢´Ý¡¢ÁýÅÄÂç¡¢½Å¿®¡¢ÃæÀî¡¢¸Í¶¿¡¢¥ª¥³¥¨¡¢Àô¸ý¡¢Ãæ»³¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢º£Â¼¡¢ÀÐÀî¡¢Á¥Ç÷¡¢ÅÄÃæ¾¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢²£Àî¡¢¼ãÎÓ¡¢ÀÖÀ±¡¢µÈÀî¡¢´ßÅÄ¡¢´îÂ¿¡¢¹âÍü¡¢ÀÐÄÍ¡¢±ºÅÄ¡¢µÜ¸¶¡¢»³ºê¡¢ÂçÀª¡¢¶áÆ£¡¢¿¹ÅÄ¡¢°æ¾å¡¢À¾´Ü¡¢Ê¿Æâ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ²ÖÂ«¤òºäËÜ¡¢¾®ÎÓ¡¢²¬ËÜ¡¢¼ïÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Ï¿ùÆâ¡¢Æâ³¤¡¢Î¾¥³¡¼¥Á¤âÅÐ¾ì¡£Áª¼ê·×£³£µ¿Í¤È°ÛÎã¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÃË¤é¤·¤¤¸«Á÷¤é¤ìÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥À¤«¤éÆþÃÄ¡££±£°Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢£±£±Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£±£²Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£²Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤ÏÄÌ»»£±£°ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹ÅçÆþ¤ê¡££²£°Ç¯¤Ë¤ÏÂåÂÇÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿ÍÉüµ¢¡£ÄÌ»»£±£µ£±£²°ÂÂÇ¡¢£±£¶£³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæ¤ÇµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£