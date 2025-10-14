¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¡ÖºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×°úÂà²ñ¸«¤Ç´¶³´¡¡¥É¥é¥Õ¥È»þ¤Î»ØÌ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸½Ìò°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤Î»ØÌ¾µñÈÝ¤ò·Ð¤Æ£°£¹Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¼Ò²ñ¿Í¡¦¥Û¥ó¥À¤«¤éÆþÃÄ¤·¡¢£±£¶Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ºÇ¹â¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯¤Ë¤Ï¿·¿Í²¦¡¢£±£±Ç¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢£±£²Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£±£²Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤ÏÄÌ»»£±£°ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹ÅçÆþ¤ê¡££²£°Ç¯¤Ë¤ÏÂåÂÇÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿ÍÉüµ¢¡£ÄÌ»»£±£µ£±£²°ÂÂÇ¡¢£±£¶£³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÃæ¤ÇµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£±·³¤Ç£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££±£²Æü¤Î£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÎÂè£²Àï¤Ç£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤âÂ¿¾¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÂ÷¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£