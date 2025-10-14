ÃæÅç³Ù»Ö¡ÖÎ©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¡×
¸øÌÀÅÞ¤¬¼«¸øÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢¤É¤³¤¬Í¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«º®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£
10·î14Æü¤Î¡ÖÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÃæÅç³Ù»Ö¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÅç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¯¸¢°Ý»ý¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÀäÂÐ¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÎÇ¿¤ò½Ð¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£Î¢¶âÌäÂê¡¢¿¹Í§ÌäÂê¡¢²Ã·×ÌäÂê¡¢ºù¤ò¸«¤ë²ñ¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌîÅÞ¤¬À¯¸¢¤ò³Í¤ë¤È¤Ê¤ë¤È±£¤·¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤ÉÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤«¤³¤ì¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬Æ¯¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¤ò¤·¤Æ¼óÈÉ»ØÌ¾¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂè°ìÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¼«Ì±ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÁ´Á³Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ïº£196µÄÀÊ¡£²áÈ¾¿ô¤¬233µÄÀÊ¤Ç¤¹¤«¤é37µÄÀÊÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¼«¸øÀ¯¸¢¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È£±ÅÞ¡¢ÌîÅÞ¤ÈÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¿§¤ó¤ÊË¡°Æ¤äÍ½»»¤¬ÄÌ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢37µÄÀÊ¤ò±Û¤¨¤ëÌîÅÞ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê2¤Ä¤ÎÅÞ¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â1¿Í¤È²¿¤È¤«¤ä¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢2¿Í¤È¤âÀâÆÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈË¡°Æ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áá´ü²ò»¶¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ò»¶¤·¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç²áÈ¾¿ô¤È¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ÜÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìÈÖ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌîÅÞ¤¬·ëÂ«¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤òÂ¤¹¤È210µÄÀÊ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î196µÄÀÊ¤ò±Û¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤ÇÎ©·û¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅý°ì¸õÊä¤ò¡Ø¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢Î©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿· ¤Î´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿À¯¸¢¸òÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼«¤é¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È°ìÈÖº¤¤ë¤Î¤¬¼«Ì±ÅÞ¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬À®Î©¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊÌ¤Îºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×