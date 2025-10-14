¡ÖÂæ½ê¤ÇÃãÏÒÀö¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¡×¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¥³ー¥é¥¹¹ç¾§º×³«ºÅ¡¡Æüº¢¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²ÌÈäÏª
¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¥³ー¥é¥¹¹ç¾§º×¡×¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¾§º×¤Ï¸©¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¥³ー¥é¥¹Ï¢ÌÁ¤äMBC¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï20Âå¤«¤é90Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿35ÃÄÂÎ600¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿Èþ¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡ÖÂæ½ê¤ÇÏ¿²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃãÏÒ¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤´ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«·î¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ²Î¤Ã¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤¿¤é80ºÐ¡Ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£·ò¹¯¤Ç²Î¤¨¤ë¸Â¤ê¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê²Î¤¤¤¿¤¤¡×
¹ç¾§º×¤Ç¤ÏµÒ¤â°ì½ï¤Ë²Î¤¦Á´ÂÎ¹ç¾§¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
