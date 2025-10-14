¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¥³ー¥é¥¹¹ç¾§º×¡×¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¹ç¾§º×¤Ï¸©¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¥³ー¥é¥¹Ï¢ÌÁ¤äMBC¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï20Âå¤«¤é90Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿35ÃÄÂÎ600¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»²²Ã¼Ô¤Ï¤ª¤½¤í¤¤¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿Èþ¤·¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡ÖÂæ½ê¤ÇÏ¿²»¤òÊ¹¤­¤Ê¤¬¤é¡¢ÃãÏÒ¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤´ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«·î¤âÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ²Î¤Ã¤¿¡×

¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë¡Ö»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤¿¤é80ºÐ¡Ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£·ò¹¯¤Ç²Î¤¨¤ë¸Â¤ê¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê²Î¤¤¤¿¤¤¡×

¹ç¾§º×¤Ç¤ÏµÒ¤â°ì½ï¤Ë²Î¤¦Á´ÂÎ¹ç¾§¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦

¡¦

¡¦