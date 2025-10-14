¡È»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀÅªÈÈºá¡É¤ÇÉþÌò¤Î±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢·ºÌ³½ê¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤ë
±Ñ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡Ê48ºÐ¡Ë¤¬10·î11ÆüÄ«¡¢ÉþÌòÃæ¤Î¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É·ºÌ³½ê¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï»ùÆ¸¤Ø¤ÎÀÅªÈÈºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢29Ç¯¤Î·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö·ï¤Ï¸áÁ°9»þ39Ê¬¡¢·ºÌ³½ê¿¦°÷¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤êÈ¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÈµßµÞÂâ¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢½ÅÂç»ö·ïÁÜººÈÉ¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2012Ç¯¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¦¥Ý¥ó¥Æ¥£¥×¥ê¥Ã¥É¤Î¼«Âð¤ËÂÐ¤¹¤ëÌôÊªÁÜºº¤Î°ì´Ä¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿Â¿¿ô¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ò²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Æý»ù¤Ø¤ÎÀÅªË½¹ÔÌ¤¿ë¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÈÈºá¤¬È¯³Ð¡£2013Ç¯12·î¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ·º»öË¡±¡¤ÇÍºá¤òÇ§¤á¡¢29Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ë¤âÆ±·ºÌ³½êÆâ¤Ç»É¤µ¤ì¡¢3¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤Ï¸áÁ°9»þ39Ê¬¡¢·ºÌ³½ê¿¦°÷¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤êÈ¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÈµßµÞÂâ¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¡¢½ÅÂç»ö·ïÁÜººÈÉ¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ë¤âÆ±·ºÌ³½êÆâ¤Ç»É¤µ¤ì¡¢3¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹´Â«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£