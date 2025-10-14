ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¡¢Á°´ü·Ð¾ï¤¬¾å¿¶¤ìÃåÃÏ¡¦º£´ü¤ÏÈùÁý±×¡¢Á°´üÇÛÅö¤ò1±ßÁý³Û¡¦º£´ü¤Ï1±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡ÌÀ¸÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó <4668> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ60.6¡óÁý¤Î18.6²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î15.7²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£26Ç¯8·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ0.1¡óÁý¤Î18.7²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò26±ß¢ª27±ß(Á°¤Î´ü¤Ï34±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤âÁ°´üÈæ1±ßÁý¤Î28±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ24.7¡ó¸º¤Î6.6²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î12.2¡ó¢ª7.8¡ó¤ËÂçÉýÄã²¼¤·¤¿¡£
