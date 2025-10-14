ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー Ä¾¶á¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤ÆÃ»´ü¥Ü¥é¾å¾ºµ¤Ì£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.95¡¡6.76¡¡8.26¡¡6.85
1MO¡¡10.42¡¡7.19¡¡8.63¡¡7.26
3MO¡¡9.83¡¡6.95¡¡8.56¡¡7.45
6MO¡¡9.79¡¡7.02¡¡8.76¡¡7.60
9MO¡¡9.79¡¡7.10¡¡8.89¡¡7.78
1YR¡¡9.78¡¡7.18¡¡9.02¡¡7.92
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.32¡¡9.87¡¡7.11
1MO¡¡8.84¡¡9.86¡¡7.56
3MO¡¡9.03¡¡9.33¡¡7.44
6MO¡¡9.27¡¡9.48¡¡7.60
9MO¡¡9.48¡¡9.64¡¡7.73
1YR¡¡9.63¡¡9.76¡¡7.84
Åìµþ»þ´Ö15:57¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
Ã»´ü¥Ü¥é¤ÏÄ¾¶á¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¾¯¤·¹â¤á¡¢¥É¥ë±ß1½µ´Ö¤Ï10¡ó¤ËÇ÷¤ëÆ°¤
Åìµþ»þ´Ö15:57¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
