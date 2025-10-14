¥Ý¥ó¥É¥É¥ë£±¡¥£³£²£·£°Âæ¡¢±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¸å¤ÎÇä¤ê·ÑÂ³¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡£±£µ»þ¤Î±Ñ¸ÛÍÑÅý·×¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ë¼º¶ÈÎ¨¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£³£´£°Âæ¤«¤éµÞÍî¡££±¡¥£³£²£¸£°Á°¸å¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¸å¡¢£±¡¥£³£²£·£°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²¼²¡¤·¤ÎÀª¤¤¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìá¤ê¤ÏÆß¤¯¡¢¥Ý¥ó¥É°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GBPUSD¡¡1.3273¡¡GBPJPY¡¡201.62
