ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥À¥¦Àè»þ´Ö³°°ì»þ46000¥É¥ë³ä¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¥À¥¦Àè»þ´Ö³°°ì»þ46000¥É¥ë³ä¤ì
Åìµþ»þ´Ö16:30¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46068.00¡Ê-230.00¡¡-0.50%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6646.50¡Ê-48.25¡¡-0.72%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡24699.75¡Ê-222.50¡¡-0.89%¡Ë
ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¸áÁ°¤Î¥×¥é¥¹£±£¶£°¥É¥ëÄ¶¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°£°¥É¥ëÄ¶¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢°ì»þ£´£¶£°£°£°¥É¥ë¤â³ä¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
Åìµþ»þ´Ö16:30¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46068.00¡Ê-230.00¡¡-0.50%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6646.50¡Ê-48.25¡¡-0.72%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡24699.75¡Ê-222.50¡¡-0.89%¡Ë
ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½·üÇ°¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¸áÁ°¤Î¥×¥é¥¹£±£¶£°¥É¥ëÄ¶¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹£³£°£°¥É¥ëÄ¶¤Þ¤Ç²¼¤²¡¢°ì»þ£´£¶£°£°£°¥É¥ë¤â³ä¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£