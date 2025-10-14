¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×½ªÎ»¤Ø¡¡¥á¥ë¥«¥ê¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡×
¡¡¥á¥ë¥«¥ê¤Ï14Æü¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òº£Ç¯12·î18Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
【画像】過去には…全国チェーン店も続々募集をしていた「メルカリ ハロ」
¡¡¡Ö¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡×¤Ï¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ2024Ç¯3·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤Ï¡¢¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÈ¯É½¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥á¥ë¥«¥ê ¥Ï¥í¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ð¸î¡¦°åÎÅ´ØÏ¢¤Îµá¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢µá¿ÍÏ¢·È¤ÎÄó·ÈÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥¥ã¥ê¥ª¥¹¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥ª¥¹1DAY¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µá¿Í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥ª¥¹1DAY¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
