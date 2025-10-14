¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¿·ºî¤Ç»Ë¾åºÇÂç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡Ö400Ëü²óÊ¬¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¿·ºî¡Ø¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç400Ëü2000Ëç¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡Ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ë¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Á´ÊÆ»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¥¢¥Ç¥ë¤¬2015Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø25¡Ù°ÊÍè¡Ê½é½µ¥»¡¼¥ë¥¹348Ëü2000Ëç¡Ë¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÊÆ²»³Ú»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¥ë¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡ÖThe Fate of Ophelia¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬Á´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤Ï15ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê1°Ì¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î19ºî¡Ë¡£21À¤µª¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥¢¥ë¥Ð¥àµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ø¥Õ¥£¥¢¥ì¥¹¡Ù°Ê¹ß¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç11ºîÏ¢Â³¤Î½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÏ¿²»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¥º¡¦¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¡×4ºî¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÄÌ»»15ºîÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢¡×¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÌ»»13¶ÊÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊBillboard Hot 100¡Ë¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÁ´12¶Ê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1°Ì¤«¤é12°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤â¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È ¥³¥á¥ó¥È
2006Ç¯¡¢»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½é½µ¤Ç4ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤Î¤¢¤Î¶½Ê³¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ16ºÐ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¹Ï©¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£½µ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î100ÇÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ä¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë400Ëü²óÊ¬¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤µ¤é¤Ë400ËüÇÜ¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢LP¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢CD¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤¤¤¿»í¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÁ´¿È¤Ç¿»¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡½¡½ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
