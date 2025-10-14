27Ç¯²£ÉÍ²ÖÇî¡¦¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡¢ËüÇîÊÄËëÆü¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î°ìÉôºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤¬13Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£Âçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤«¤é»³ÃæÃÝ½Õ²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥ê¡¼¥¹
¡¡²£ÉÍ¤Ç27Ç¯3·î19Æü¤«¤é9·î26Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê²ÖÇî¡Ë¡£¥Û¥¹¥È¥·¥Æ¥£¤«¤é²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤È»³ÃæÃÝ½Õ¡¦²£ÉÍ»ÔÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£²£»³»ÔÄ¹¤«¤é»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ë¥Ð¥È¥ó¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ï¡¼¥ê¡¼¥¹¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÌÚºà¤â°ìÉô¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¤ÇºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï²£ÉÍ²ÖÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤âÅÐ¾ì¡£²£»³¡¦»³ÃæÎ¾»ÔÄ¹¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
