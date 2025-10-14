Â©»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë&¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä5ºÐ¤È4ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¼·¸Þ»°¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤à¤º¤¤¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£
¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡13Æü¤Ï¡¢¡Ö¹º½£¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤«China TA¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«¡×¤È¡¢11Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¸ø±é¤Î¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤47ºÐ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö47ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë