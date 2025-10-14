ÂçºåËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô£²£µ£µ£·Ëü£¸£¹£¸£¶¿Í¡Ä£±Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂ¿¤Ï£¹·î£²£²Æü¤Î£²£²Ëü£µ£³£³£³¿Í
¡¡ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¡Ê£´·î£±£³Æü¡Á£±£°·î£±£³Æü¤Î£±£¸£´Æü´Ö¡Ë¤Î°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÎÎß·×¤¬£²£µ£µ£·Ëü£¸£¹£¸£¶¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³«ËëÆü¤Ï£±£²Ëü£´£³£³£¹¿Í¤¬Íè¾ì¡££´·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ï£±Æü£±£°Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£··îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÏ¢Æü£±£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡££¹·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÄËë¤Ë¸þ¤±¤¿¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¤ÎÍè¾ì¤¬Áý¤¨¡¢Æ±£±£²Æü¤«¤éÊÄËëÆü¤Þ¤Ç£³£²ÆüÏ¢Â³¤Ç£²£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡££±Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂ¿¤Ï£¹·î£²£²Æü¤Î£²£²Ëü£µ£³£³£³¿Í¡£ºÇ½ªÆü¤Ï£²£°Ëü£·£¸£¸£¹¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îß·×¤Ç¤Ï£²£°£°£µÇ¯°¦ÃÎËüÇî¡Ê£±£¸£µÆü´Ö¡Ë¤Î£²£²£°£´Ëü£¹£µ£´£´¿Í¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿£²£¸£²£°Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¼Ô¤Ê¤É´Ø·¸¼Ô¤ÎÍè¾ì¤â·×£³£´£³Ëü£¸£¹£³£¸¿Í¤¢¤ê¡¢¹ç·×¤Ç¤Ï£²£¹£°£±Ëü£·£¹£²£´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¡Êº£·î£±£³Æü»þÅÀ¡Ë¤Ï£²£²£°£¶Ëü£¹£µ£´£¶Ëç¡£±¿±Ä¼ý»Ù¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë£±£¸£°£°ËüËç¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇî¶¨²ñ¤Ï£²£³£°²¯¡Á£²£¸£°²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£´Æü¡¢ËüÇî²ñ´üÃæ¤Î²ñ¾ì·Ù»¡Ââ¤Î¼è°··ï¿ô¤¬Ìó£²£¸£·£°·ï¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢ÀàÅð¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»ö·ï´Ø·¸¡×¡ÊÌó£¹£¸£°·ï¡Ë¤ä¡¢ÌÂ»Ò¤é¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÝ¸îÅù¡×¡ÊÌó£³£¹£°·ï¡Ë¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¥á¥È¥í¤ÏÆ±Æü¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ëÃæ±ûÀþ¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë±Ø¤Î²ñ´üÃæ¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤¬£´£°£°£°Ëü¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
