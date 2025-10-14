»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤òË¾¤à ¡ÈÅ´Æ»¥Ó¥å¡¼¡É ¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ ¤¬2026Ç¯3·î¤Ë³«¶È¡ªÃÏ¾å100m¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤â
JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊOIMACHI TRACKS¡Ë¡×Æâ¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£JRÂç°æÄ®±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢Åìµþ±Ø¤äÉÊÀî±Ø¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ê¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢26³¬¡ÊÃÏ¾å100m¡Ë¤Ë»³¼êÀþ¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤òÊ»Àß¡£2025Ç¯10·î9Æü¤«¤é½ÉÇñÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ´Æ»¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î·Ê´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÃÂÀ¸
¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Æþ¤ëJRÂç°æÄ®±Ø¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¡ËËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡ÊOIMACHI TRACKS¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê³¹¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³¹Á´ÂÎ¤¬³«¶È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£JRÂç°æÄ®±Ø¤Ï1927Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹ñÅ´¤Î¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ä¼ÒÂð¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Å´Æ»¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ´Æ»¼ÖÎ¾¹©¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¿Í¤äÊ¸²½¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³¹¤Î¿·¤¿¤Ê¸òº¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤ÎÉÊÀî±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»ÏÈ¯±ØÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶È¤Ï2030Ç¯Âå¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÈÌ¾¸Å²°¤òºÇÂ®40Ê¬¤Ç·ë¤Ö·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×´ÛÆâ»ÜÀß
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¼«Á³¤Î¤ä¤¹¤é¤®¡×¤È¡ÖÎ¹¤Î¹¥´ñ¿´¡×¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¡Ö¿´¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÎÐ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¤Û¤«¡¢½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¥¸¥à¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«¿©¤ÏÏÂ¿©¤ò´Þ¤á¤¿Ìó50¼ïÎà¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¾å³¬¤Î26³¬¤Ë¤Ï¡¢²°³°¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤¤Î¥Ð¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢ÃÈÏ§¤ÎÅô¤ê¤äÂì¤Î²»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢ÃÏ¾åÌó100¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÅÔ¿´¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³«¶ÈÍ½Äê¤Ï2026Ç¯3·î28Æü¤Ç¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Û¥Æ¥ë¤Î³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê±Ñ¸ìÌ¾¡§HOTEL METROPOLITAN OIMACHI TRACKS TOKYO¡Ë³«¶ÈÆü¡§2026Ç¯£³·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¹Ä®£²ÃúÌÜ1ÈÖ£³¹æ
³¬¿ô¡§HOTEL¡õRESIDENCE TOWER¡¡£µ³¬¡Á13³¬¡¦26³¬
µÒ¼¼¿ô¡§285 ¼¼(µÒ¼¼¥Õ¥í¥¢£¶³¬¡Á13³¬)
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡§¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¡¢¥¸¥à
µÒ¼¼¤Ç¤Ï¡Ö¿´Ìö¤ë¤ä¤¹¤é¤®¡×¤òÄó¶¡
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÂç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¤ä¤¹¤é¤®¤ÈÎ¹¤Î¹¥´ñ¿´¤ÎÆó¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¡Ö¿´Ìö¤ë¤ä¤¹¤é¤®¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¡Á13³¬¤ÎµÒ¼¼¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¿¹¾®²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÌÚ¤Î¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÏÁ´285¼¼¤ÇÁ´¼¼¶Ø±ì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¥Ä¥¤¥ó143¼¼¡¢¥¥ó¥°141¼¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥È1¼¼¤Ç¡¢°ìÉô¤Ï3¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÂ¦¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤Ï¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤äÅÔ¿´¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
5³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖThe TAILOR YARD MAIN DINING¡×
5³¬¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»Î¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖThe TAILOR YARD MAIN DINING¡Ê¥¶ ¥Æ¥¤¥é¡¼¥ä¡¼¥É ¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¡Ö¿©Æ²¼Ö¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ä¥«¡¼¥´ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×¤«¤é¤Ï¡¢Å´Æ»¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ä¯¤á¤ÎÎÉ¤¤·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ï¡¢µÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤¦±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢À¸¥Ï¥à¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¥é¥À¤Î»Å¾å¤²¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¥³¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¤ä¼Á´¶¡¢Ç®¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë26³¬¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼
26³¬¡¢ÃÏ¾å100m¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼ The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDEEP GREEN¡ÁÆü¾ï¤«¤é¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡£¿´¤¬Ìö¤ë¿¹¤ÎÈë¶¡£¡Á¡×¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤¦¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤È°Â¤é¤®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥Ð¡¼¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¿´¤Îßê¤á¤¯Ìë·Ê¤È´ã²¼¤Î¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Í£°ìÌµÆó¤Î·Ê´Ñ¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢ÃÓÂÞ¤äÅìµþ¡Ê´Ý¤ÎÆâ¡Ë¡¢ÈÓÅÄ¶¶¡Ê¥¨¥É¥â¥ó¥È¡Ë¡¢Àîºê¡¢ÀçÂæ¤Ê¤É¡¢JR¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¶á¤¯¤ÎÎ©ÃÏ¤ÇÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÏÊý¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î±¿±Ä¤ÏÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¡Ê³ô¡Ë¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó Âç°æÄ®¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î28Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£Âç°æÄ®±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦È´·²¤ÎÍøÊØÀ¤È¡¢ÃÏ¾å100m¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥Ð¡¼¤«¤é³Ú¤·¤à»³¼êÀþ¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í»¹ç¡£10·î9Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§JRÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë