¤³¤ì¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï!? µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¶¤¤¡¿Æ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë

Îø°¦·Ð¸³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¥æ¥ß¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÇÃÇ¥È¥Ä¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÜÂ¼¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤ÆÍ­ÄºÅ·¡ª ¤Þ¤µ¤«Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡Ö·¯¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤ÈÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬ÃËÍ§Ã£¤È²ñ¤¦¤Î¤ÏNG¡¢ÃËÀ­¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¹¡¢ÊÖ¿®¤Ï5Ê¬°ÊÆâ¤Ê¤É¡¢¼¡Âè¤ËÈà¤ÎÍ×µá¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£¡Ö¥æ¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÌÕ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ«Çû¤Ë¶²ÉÝ¤µ¤¨´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£

Â«ÇûÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥¤¥¹¥ÚÈà»á¤È¡¢¤½¤ì¤ò°¦¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÎø°¦½é¿´¼ÔOL¡£´í¤¦¤¤2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¦¤ß¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãø¡á¤¦¤ß¤³¡¿¡ØÆ´¤ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÀèÇÚ¤¬¡¢Â«Çû¥¯¥ºÃË¤ËÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù