SEVENTEEN¡¦HOSHI¡Øanan¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿13¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¤Ï
¡¡SEVENTEEN¡¦HOSHI¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Øanan2468¹æ¡Ù¤¬10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²¬ºêµþ»Ò¡Øpink¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡¡ÊÒ²¬¥á¥ê¥ä¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹Çî¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡¡º£¹æ¤Îanan¤Ï¡Ö½©¤Î¿ä¤·Î¹ 2025¡×ÆÃ½¸¡£¡È¹¥¤¤òÎ¹¤¹¤ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿©¤ä·Ý½Ñ¡¢²¹Àô¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Çanan¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë½µËö¥¢¥¸¥¢Î¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢13¿ÍÁÈ¥°¥ëー¥×SEVENTEEN¤ÎHOSHI¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æanan¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëSEVENTEEN¡¢¥½¥í¤Ç¤ÎÉ½»æÅÐ¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎJEONGHAN¡¢2024Ç¯¤ÎMINGYU¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¡£HOSHI¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëanan¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤é°ìÅ¾¡¢29ºÐÅù¿ÈÂç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢°¦¤·¤µ¹þ¤ß¾å¤²¤ëÉ½»æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿·Á¯¡£ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ê¥é¥¯¥·ー¤ÊÉ½¾ð¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¡¢°µ´¬¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¡¢HOSHI¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡½é¤Î¥½¥íÉ½»æ¤Ç¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬HOSHI¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¡£¡È¥¹¥¿ーÀ¡É¡È¼«Í³¤µ¡É¡ÈÁÇ´é¡É¤Î3¥Æー¥Þ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ä¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥¿ーÀ¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤äµ¤¤Þ¤Þ¤ÊÀº¿À¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤µ¤¨ÆâÊñ¤¹¤ë¼«Í³¤µ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Õ¥êー¥àー¥Ö¤Ç¡£¿®Íê¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ä¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥é¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿ÁÇ´é¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶õ´Ö¤È¼«Á³¸÷¡¢½À¤é¤«¤¤°áÁõ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SEVENTEEN¡£¤½¤ÎÀº¿À¤ÎÃì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤âÃ´¤Ã¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿HOSHI¡£Èà¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢13¿Í¤Î´Ø·¸À¤äÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¤¥É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ananweb¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»£¤ê²¼¤í¤·&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â½àÈ÷Ãæ¡£
Ⓒanan/¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë