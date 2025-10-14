¶ì¤·¤¤¡¡Â©¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤


¥¬¥óÉÂÅï¤Ë¼ã¤¤½÷À­¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¡£²ÈÂ²¤Î´ê¤¤¤ËÀ¼¤ò²¡¤µ¤¨¤Æµã¤¤¤¿Ìë¡¿Â³ É¡¹Ð¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ê1¡Ë

É¡¤Å¤Þ¤ê¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÖÉ¡¹Ð¥¬¥ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ä¤è¤¤ ¤«¤á¤µ¤ó¡£ÆÍÁ³¤ÎÀë¹ð¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎËö¤Ë¥¬¥ó¼ðáç¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¤Ç½üµî¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª

½Ñ¸å¤ÎÉ¡¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© Âà±¡¸å¤ÎºÆÈ¯¤Ï¡© ¿©»ö¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡©

µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ì¤É¡¢¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£

¿ÆÂ²¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢°ì²È¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄ©¤ó¤ÀÆ®ÉÂ¤Îµ­Ï¿¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤ä¤è¤¤¤«¤áÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÂ³ É¡¹Ð¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡ª

ÂÎ¤¬Æ°¤¯¡ª


¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ëÏ¢ÂÇ


¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©


Íî¤ÁÃå¤­¤Þ¤·¤ç¤¦


ºÆ¤Ó°Õ¼±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿


¤Þ¤¿Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿


¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©


ÀèÀ¸¤¬¥­¥¿¡¼¡ª¡ª


¤³¤ê¤ã¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í


ÅÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿


Ãø¡á¤ä¤è¤¤¤«¤á¡¿¡ØÂ³ É¡¹Ð¥¬¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¡Ù