¥é¥¤¥º£Ã£Ç¤¬£²£¶Ç¯£²·î´üÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û½¤Àµ¤ÈÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤òÈ¯É½
¡¡¥é¥¤¥º¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×<9168.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£²·î´ü¤ÎÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò´üËö°ì³ç£±£´±ß¤«¤é£²£±±ß¡ÊÁ°´ü£¹±ß¡Ë¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¾õ¶·µÚ¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£¸·îÃæ´Ö´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£´£³²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£±¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¹²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£·²¯£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£°¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í°÷³ÍÆÀ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¿Í°÷¿ô¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬£¹£±¡ó¤È¹â²ÔÆ¯Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾º³Ê¤Ë¤è¤ë¿·Ìò¿¦Ã±²Á¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò½ç¼¡¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÎÍÑÈñÍÑ¤¬·×²è¤è¤ê¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ÊÄ½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£µ²¯£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²£´¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²£²²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£¶²¯£µ£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢£±£´ÆüÉÕ¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑÎÏ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¾µÇ§Æü¤ä¾µÇ§¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾µÇ§¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿£¸·îÃæ´Ö´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£´£³²¯£¶£±£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£²£±¡¥£¸¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£¹²¯£¹£³£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£·²¯£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²£±¡¥£°¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í°÷³ÍÆÀ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¿Í°÷¿ô¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÔÆ¯Î¨¤¬£¹£±¡ó¤È¹â²ÔÆ¯Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾º³Ê¤Ë¤è¤ë¿·Ìò¿¦Ã±²Á¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò½ç¼¡¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÎÍÑÈñÍÑ¤¬·×²è¤è¤ê¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ÊÄ½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¹£µ²¯£³£¸£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²£´¡¥£²¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£²£²²¯£¸£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£·¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×£±£¶²¯£µ£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£±£¶¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢£±£´ÆüÉÕ¤ÇÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤è¤ê°ìÁØ¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑÎÏ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø¤Î»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¾µÇ§Æü¤ä¾µÇ§¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¤ÏÉÔ³ÎÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾µÇ§¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS