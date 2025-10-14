¥³¥³¥Ê¥é¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï98¡óÁý¤Ç3´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø
¡¡¥³¥³¥Ê¥é <4176> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬10·î14ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ0.9¡óÁý¤Î2²¯2700Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯8·î´ü¤âÁ°´üÈæ98.2¡óÁý¤Î4²¯5000Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10´üÏ¢Â³Áý¼ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë6-8·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1100Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.2¡ó¢ª-1.4¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
