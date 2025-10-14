¥Õ¥¸¡¦º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢¥Ð¥ì¡¼¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡È´ÇÈÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤â³èÌö´üÂÔÂç
¡¡10·î7Æü¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤¬Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡×¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¡Ö¥·¥ë¡¦¥µ¥Õ¥§¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡×¤Ë¤è¤ë¿ÆÁ±»î¹ç¤À¡£
¡ÖÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã½êÂ°¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼½êÂ°¤Î郄¶¶ÍõÁª¼ê¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¡¦²¤½£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡À¹¤ê¾å¤¬¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÇ®¿´¤ËÃæ·Ñ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¡£Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´µ×´Ö¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´Ý»³Âç¼¡Ïº»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº´µ×´Ö¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç²¼ÀÑ¤ß¤ò½Å¤Í¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È!Weekend¡Ù¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¤Î´ÇÈÄ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØS-PARK¡Ù¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î½é¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î´°Á´»î¹ç¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤ËÁø¶ø¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥×¥í½é¤È¤Ê¤ëËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î»î¹ç¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È!¡Ù¤Î´ØÏ¢´ë²è¤Ç¡Ö¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È!¡ÙÆÃÊÌÊÔ½¸¡¡º´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¤ß¤Ê¤ß¤«¤é¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤â¾å¡¹¤Ç¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¸½ÃÏ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Îµ¯ÍÑ¤â¸½¼ÂÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¼«¤é¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¤ÎÆâÉô¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Çº´µ×´Ö¥¢¥Ê°Ê³°¤Ë¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¥á¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤½¤¦¤ÊÅ¬Ìò¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º´µ×´Ö¥¢¥Ê¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤«¤é¹â¹»2Ç¯¤Î²Æ¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¤Ç²á¤´¤·¡¢TOEIC¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ï945¤È¤¤¤¦±Ñ¸ìÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÍÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê´Ý»³»á¡Ë
¡¡¤¼¤Ò¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£