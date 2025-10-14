µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¡Ä°úÂà²ñ¸«¤ÇÄ¶°ÛÎã¡ªºäËÜ¤éÁíÀª53¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÂ¿¤¤¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤ËµåÃÄ¤¬Ä¹Ìî¤Î°úÂà¤òÀµ¼°È¯É½¡£16Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Ä¹Ìî¤Î²ñ¸«¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤é²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ê¥¤¥ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Áª¼ê36¿Í¡¢¥³¡¼¥Á¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ17¿Í¤ÎÁíÀª53¿Í¤¬½¸·ë¡£ºäËÜ¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¡Ê36¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¡¢¼ïÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ÄÂ¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÍè²á¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡£Ä¹Ìî¤¬ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤Î¤Ï²ñ¸«¤Î¼Áµ¿±þÅú¤¬½ªÎ»¤·¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉñÂæÂµ¤«¤éÂç¾ë¤òÀèÆ¬¤Ë1¿Í¡¢2¿Í¡¢3¿Í¡ÄºäËÜ¡¢´Ý¡¢ÅÄÃæ¾¡¢¾®ÎÓ¡¢²¬ËÜ¡¢ÂçÀª¡¢ÅÄÃæ±Í¡Ä30¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬¤¾¤í¤¾¤í¤ÈÆþ¾ì¡£¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡¢Æâ³¤¥³¡¼¥Á¡¢¼ïÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¤â²Ã¤ï¤ê²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÇú¾Ð¤ÈÂçÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÂç¾ë¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤À¤±¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî¤Ï¥Ê¥¤¥ó°ì¿Í¤º¤Ä¤È¤·¤Ã¤«¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£²ñ¸«¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¹Ìîµ×µÁ¤È¤¤¤¦ÃË¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£