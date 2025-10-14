Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¡¡Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¡×
¡¡ËüÇî¶¸Áû¶Ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤º¡£¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¡×ÊÄËë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¤â¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¡ÖÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¡×5³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖEXPO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤ÏËüÇî¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6·îº¢¤«¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢ÍèÅ¹µÒ¤¬¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤ËÁý²Ã¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¡¢10·î4Æü¤«¤é¤ÏÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â³«Å¹Á°¤Î9»þ15Ê¬¤«¤éÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡£¾¦ÉÊ¤ÏÄÉ²Ã¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢Â¾¤ÎÉô½ð¤«¤é¼Ò°÷¿ô¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤ÆÂÐ±þ¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤«¤éÍèÅ¹¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¡¦Á°ÅÄ¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï10»þ²á¤®¤ËÍèÅ¹¤·¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿À°Íý·ô¤Ç1»þ´Ö40Ê¬ÂÔ¤Á¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¡×¤È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¹ØÆþ¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤âÇã¤¤¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËüÇî¤Ø¤ÏÄÌ´ü¥Ñ¥¹¤Ç20²ó¤°¤é¤¤ÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿Í¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤«¤é12¡¢13Æü¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦À¾ËÜæÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤«¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏÇã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥³¥Ã¥×¤È¤«¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍèÅ¹¡£¤À¤¬¡¢2»þ´ÖÂÔ¤Á¤ÎÀ°Íý·ô¤Ç¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ºÃÇÇ°¡£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥í¥¹¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¹¤Ç¤Ï28Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¡£11·î1Æü¤«¤éÇä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ò³ÈÂç¤·¤ÆºÆ±Ä¶È¤¹¤ë¡£