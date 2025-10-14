¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢ºß¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Âç»È´Û¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡¡ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ËÈ¿È¯¤«
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é³°Ì³¾Ê¤Ï13Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂç»È´Û¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ËÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é³°Ì³¾Ê¤Ï13Æü¡¢¡Ö³°¸ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÆÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÂç»È´Û¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤¬È¿È¯¤·¡¢ÊÄº¿¤ò·è¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢Ì¾»Ø¤·¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁ´¿Í¸ý¤Î90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¶§°¤ÊËâ½÷¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÂç»È´Û¤ÎÊÄº¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÂÐÏÃ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£