¥È¥é¥ó¥×»á¡È¥¬¥¶¤ÎºÆ·ú»Ï¤Þ¤ë¡É¡¡¿Í¼Á²òÊü¸å¡ÈÏÂÊ¿Ê¸½ñ¡É¤Ë½ðÌ¾
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤¬¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ÎÄÌ¾Î¡Ö¿Í¼Á¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é»ÔÌ±¤é¤¬Ë¬¤ì¡¢²òÊü¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¼Á¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÆü¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤Î¤¦¤Á¡¢À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë20¿ÍÁ´°÷¤¬13Æü¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿²ÈÂ²¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²òÊü¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î·»¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼èºà¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²òÊüÃËÀ¤Î·»
¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¡£2Ç¯°Ê¾å¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£Èà¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤â·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ª¤è¤½2000¿Í¤Î¼áÊü¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬13Æü¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¿Í¼Á¤¬²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Ãç²ð¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÃæÅì¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤ÇµÇ°ÈêÅª¤Ê½Ö´Ö¤À¡£¤½¤·¤Æº£¡Ê¥¬¥¶¤Î¡ËºÆ·ú¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¡¢°®¼ê¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥Ó¥¶¤òÈ¯µë¤»¤º¡¢Àè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Î½ÐÀÊ¤Ë¶¯¤¯È¿ÂÐ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼Á²òÊü¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê°ìÊâ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¤Î´Ö¤Î¿¼¤¤ÂÐÎ©¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£