Åìµþ¡¦È¬¾æÅç¤Ç¤ÏÂæÉ÷22¹æ¡¦23¹æ¤È2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢ÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ï14Æü¸áÁ°¡¢È¬¾æÄ®¤Ê¤É¤È¤È¤â¤ËºÒ³²Â¨±þÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Èï³²¤äÂÐ±þ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÅªÈï³²
º£²ó¤ÎÂæÉ÷¤Ç¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£·úÊªÈï³²
½»²ÈÈï³²¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÇÈÄé¤ä¸î´ß¡¢¶õ¹Á»ÜÀß¤Î°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍøÍÑ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÈòÆñ¼Ô
ÅçÆâ¤Ë2¤Ä¤ÎÈòÆñ½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ152¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄäÅÅ
È¬¾æÅç¤Ç¤ÏÌó500¸®¤ÇÄäÅÅ¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÇ¿å
»°º¬¡¢ËöµÈ¡¢³ßÎ©¡¢ÃæÇ·¶¿¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤ÏÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ëºä¾åÃÏ°è¤Ç¤Ïº½ËÉ¥À¥à¤¬Êø¤ì¤ÆÆ³¿å´É¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¿å¸»¤¬¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÔ¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢²¾Àßµë¿åÁå¤äµë¿å¼Ö¤òÍ¢Á÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅÔ¿åÆ»¶É¤Ï¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢È¬¾æÄ®¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ±þµÞµë¿å¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ»Ï©
ÅçÆâ¤ÎÂ¿¿ô¤Î²Õ½ê¤ÇÅÝÌÚ¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·Æ»Ï©¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ôµ¬À©¤äÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¤Ï±ª²óÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿È¬¾æÄ®¤Î»³±ÛÉûÄ®Ä¹¤Ï¡Ö¿å¤Î³ÎÊÝ¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿å¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤ò³Î¼Â¤ËÅç¤ËÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¤Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¤Ë¤ÏÆ»Ï©·¼³«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁá´ü¤ÎÉüµì¤òÌÜ»Ø¤·ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñ¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆó¼¡ÈòÆñ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÏÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ÎÁáµÞ¤Ê¼Â»Ü¤ò¿¦°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï15Æü¸á¸å¤ËÈ¬¾æÅç¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
