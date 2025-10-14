¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡£°úÆ³ÅÏ¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¤ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡ÀèÇÚ·Ý¿Í¤òÄ©È¯¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬10·î11Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¡¢¶¦±é¤ÎLLR¡¦Ê¡ÅÄ·Ã¸ç¤È·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤È¥¬¥Á¾¡Éé
¡¡ÅöÈÖÁÈ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¥«¥Õ¥§¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢MCÃ´Åö¤ÎÆ£¿¹¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼Ìò¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¾ïÏ¢µÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ë¤¢¤ëÂç»þ·×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¡Ö12ÉÃ¥Á¥ã¥ó¥Ð¥é¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¡£Î¾¼Ô¤¬¹¶·â¤ÈËÉ¸æ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¹¶·âÂ¦¤Ï12ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ð¥éËÀ¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ¬¤ËÉÕ¤¤¤¿»æÉ÷Á¥¤ò³ä¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÉ¸æÂ¦¤Ï¼ê¤ò»È¤ï¤º¤ËÈò¤±¤Æ³ä¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡Íø¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Æ£¿¹¤ÈÊ¡ÅÄ¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¡£Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÅìµþNSC¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£°ìÊý¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏÎäÀÅ¤Ê¤¬¤é¤âÌÜÀþ¤ò³°¤µ¤º¡¢Æ£¿¹¤ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ªÀèÇÚ¤ÎÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Ó¥Ó¤é¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ£¿¹¤Ï¡ÖLLR¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤¿²¶¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤è¡¢¤º¤Ã¤È¡£ÅìµþNSC¤Î3´üÀèÇÚ¡£¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ó¤¿¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¤¤¤¶¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡Ö¤¨¤¤¡ª¤ä¡¼¡ª¤ä¡¼¡ª¡×¤È¥Á¥ã¥ó¥Ð¥éËÀ¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢¸«»ö¤ËÊ¡ÅÄ¤Î»æÉ÷Á¥¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÆ±¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÀèÇÚ¡×¤È¼Õºá¡£¤À¤¬¡¢¹¶¼é¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤ÈÆ£¿¹¤ÏÁÇÁá¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î°ì½Ö¤ÇÇÔËÌ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÌµÍý¤À¤è¡£ÀäÂÐ¡¢Èò¤±¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë