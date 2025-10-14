ÃÎ»ö¡¢ËüÇî½ÐÅ¸µ»½Ñ¼ÂÍÑ²½¤Ë°ÕÍß¡¡¡ÖÆ°¤¯¿´Â¡¡×±ÇÁü¤Ç·Ñ¾µ
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ï14Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Î°ìÉôÅ¸¼¨Êª¤ò°ÜÀß¤·¡¢¾ï»þ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¡ÊiPSºÙË¦¡Ë¤«¤éºî¤Ã¤¿¡Ö¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×¤ÎÆ°¤¤¬Ê¬¤«¤ë±ÇÁü¡¢¿Í¹©¿´Â¡¤ÎÌÏ·¿¤äiPSºÙË¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢12·îËö¤òÍ½Äê¡£µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÏÊÄËë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËüÇî¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ä¼ÂÍÑ²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀßÀè¤ÏÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¡¢Ì±´Ö¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î»º¶È²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖÃæÇ·Åç¥¯¥í¥¹¡×¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¡£µÈÂ¼»á¤ÏÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤äiPSºÙË¦¤Ë´Ø¤·¡¢ÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£