¡¡¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï14Æü¡¢Í½Ìó¼Ô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂÈÖ¹æ¤Ê¤É¸Ä¿Í¾ðÊó·×41·ï¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¥µ¥¤¥È¤ËÍ½ÌóÊÑ¹¹¤äºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¸ÄÊÌ¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉÔÀµÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀßÄê¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿ÆþÎÏ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¾¿Í¤Î²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Î®½Ð¤ÏÍ½Ìó¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¿½ÀÁ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤Ç33·ï¤¢¤ê¡¢Åë¾è¼ÔÌ¾¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¤Û¤«4·ï¤Ç¸ýºÂÈÖ¹æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÎÍÑÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï8·ï¤Ç¡¢»áÌ¾¤ä³Ø¹»Ì¾¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡ÖÂ¾¿Í¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£