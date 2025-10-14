°úÂà²ñ¸«¤Îµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤Î¹Åç¡¢¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´¶¼Õ¡ÖËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡££²ÇÜ¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅ·âÅª¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¤·È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìî¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¤ä¹Åç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¹Åç»þÂå¤Ï¡ËËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤é¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£µð¿Í¤«¤é£²ÇÜ¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ä¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¡¢£±£²Ç¯¤Ë¤Ïµð¿Í¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤Ïµð¿Í¤¬£Æ£Á¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ë¤è¤ê¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·³èÌö¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Ëµð¿Í¤ØÉüµ¢¤·ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ£´Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¡×¤¬¡¢£±£¶Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¡£