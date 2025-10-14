°ïºà20ºÐ¤Ë¾×·â¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡3¿ÍÌµ¸ú²½¡Ä2¤«·îÏ¢Â³¡õº£µ¨3²óÌÜ¤Î²÷µó
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï10·î14Æü¡¢2025Ç¯9·îÅÙ¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFã·Æ£½ÓÊå¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè29Àá¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÀï¤ÎÁ°È¾17Ê¬¤Ë·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¡£ã·Æ£¤Ï¤³¤ì¤Ç2¤«·îÏ¢Â³¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÎÓÍ´»°°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö´Ö¹ç¤¤¤¬Â¾¤ÎÁª¼ê¤È°ã¤¤¡¢DF¤È¤·¤Æ¤Ï¼é¤ê¤Å¤é¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¤½¤ÎÁ°¤ÎÂÇ³«¤â½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÎÓÎÍÊ¿°Ñ°÷¤â¡ÖËè²óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¡×¡¢»ûÅèÊþÌé°Ñ°÷¤Ï¡Ö3Ì¾¤ÎÁª¼ê¤«¤é°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£½ÓÊå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢J2¥ê¡¼¥°9·îÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¾Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2¤«·îÏ¢Â³¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂåÉ½Á°ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤³¤«¤éÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î1ÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦¤Ç¤Îº£¤ÎËÍ¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏJ2Í¥¾¡¡¦J1¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë