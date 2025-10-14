Ìø³ÚÍ¥Ìï¤ÎºÊ¡¦ËÅÄ¥¨¥ê¡¼¡¢15ºÐÄ¹½÷¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛÇÐÍ¥¡¦Ìø³ÚÍ¥Ìï¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎËÅÄ¥¨¥ê¡¼¤¬¡¢10·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£15ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌø³ÚÍ¥Ìï¤ÎºÊ¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î15ºÐÄ¹½÷¤Î»Ñ
ËÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬º£Æü¤Ç15ºÐ¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÄ¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¹õ¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÄ¹½÷¤¬³¤¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¸å¤í»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ÈËÅÄ¤¬³¤´ß¤Ç¤Þ¤ÀÀÖ¤óË·¤ÎÄ¹½÷¤òÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ïµã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¨¥ê¡¼¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö15ºÐ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÅÄ¤Ï2010Ç¯1·î¤ËÌø³Ú¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
