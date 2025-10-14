¡Ú2025Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¡ÛSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¦ÂçÁÒÃéµÁ¡¢BE:FIRST RYOKI¡õ¼ñÎ¤¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡õ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤é¡ã¿ï»þ¹¹¿·¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡Û2025Ç¯¤âÃøÌ¾¿Í¤¬Â³¡¹¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¼ç¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ã¢¨¿ï»þ¹¹¿·¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¸µÆü·ëº§È¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
1·î1Æü¡¢ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½÷Í¥¤Î°©Âô¤ê¤Ê¡Ê33¡Ë¤ÈÀ¼Í¥¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê49¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£°©Âô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¿ÀÃ«¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡×°çÀ¶ÍªÌò¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×»³ËÜ¥¿¥¯¥äÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹À¥¡£Àµ·î¤ËX¤Ë¤ÆÊ¸½ñ²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê44¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡Ö30Âå½÷À»öÌ³¿¦¤ÎÊý¤òËÜÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÈÄ¶¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¡É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡ÖºòÇ¯ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¶ØÃÇ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤¯¤ó¡Ê28¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCEO·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤×¤ë¤³¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÉö¡Ê25¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤È¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¡Ê36¡Ë¤Ï1·î3Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
NMB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçÅÄÎèÆà¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢1·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËìÅÍß¤ÇËèÆü°ì½ï¤ËÂç¾Ð¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤Ï1·î4Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëAuDee¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ösaireek channel¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¡Ê48¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MBS¤ÎÃæÌî¹Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯12·î25Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤ÏMBSµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÎÓÊÝÆèÈþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¡±Ê³èÌé»á¡Ê44¡Ë¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸µ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃæÀ¾¹áºÚ¡Ê27¡Ë¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢1·î8Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥é¥¸¥ª¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤Î»ÔÀî»É¿È¡Ê35¡Ë¤È¥Ð¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤ätricot¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¡Ê35¡Ë¤Ï1·î11Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¤Î»³ÅÄ·ò¿Í¡Ê36¡Ë¤¬1·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¤ÎºÇ¿·ºî¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾ËÜÍ¥·î¡Ê¤æ¤Å¤¡Ë¤Ï1·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬1·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µGENERATIONS¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê34¡Ë¤Ï1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
AmazonÀ©ºî¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë¤Æ4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼Â¶È²È¤Î²«â«¤Ï1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
²Î¼ê¤ÎÉðÆ£ºÌÌ¤¡Ê28¡Ë¤¬1·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ2024Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
4¿ÍÁÈYouTuber¡¦¤¨¤Ó¤¸¤ã¡ÊEvisJap¡Ë¤Î¥Õ¥¸¡Ê31¡Ë¤Ï1·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¿¥ÅÄÍüº»¡Ê29¡Ë¤¬2·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¦ÄÇ¶¶·ÅÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
4¿ÍÁÈYouTuber¡¦¤¨¤Ó¤¸¤ã¡ÊEvisJap¡Ë¤Î¤±¤¹¡Ê33¡Ë¤¬2·î3Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µHappiness¡¢E-girls¤ÎYURINO¡Ê28¡Ë¤¬2·î5Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îvividboooy¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸¶½ÉÈ¯¤Î4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¿À½É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿±©Åç¤ß¤¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤é¤²¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê36¡Ë¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤ÎÅÄÈª°¡Ìï¡Ê38¡Ë¤Ï2·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
NetflixÈÇ¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎJU!iE¡Ê29¡Ë¤Ï2·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê46¡Ë¤Ï2·î18Æü¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï2·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡Ê34¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢2·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
SUPER EIGHT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê39¡Ë¤Ï2·î24Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE ORAL CIGARETTES¡Ê¥ª¡¼¥é¥ë¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¢¤¤é¡Ê33¡Ë¤Ï2·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê30¡Ë¤Ï3·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
À¼Í¥¤ÎºÙÃ«²ÂÀµ¡Ê43¡Ë¤Ï3·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤Îå«¤ò¶»¤Ë¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦PASSPO¡ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëº¬´ß°¦¡Ê32¡Ë¤È¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦KEYTALK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾®ÌîÉðÀµ¡Ê36¡Ë¤Ï3·î10Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
ÅìÂçÈ¯YouTuber¡¦QuizKnock¤Î¿Ü³½Ùµ®¡Ê33¡Ë¤Ï3·î13Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¡¦YouTuber¤Î¸ÅÀîÍ¥¹á¡Ê28¡Ë¤Ï3·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µYouTuber¤Î¥µ¥°¥ï¡Ê26¡Ë¤È¤Î·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦m-flo¤ÎLISA¡Ê50¡Ë¤¬¡¢3·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë 2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤³¤³¡ÊÆ±ÈÖÁÈ¡Ë¤Ç¡¢56ºÐ¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ÎÍâÆü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
NMB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬3·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤Îº´Æ£ÎïÆà¡Ê26¡Ë¤Ï3·î25Æü¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ±ÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿SHOWROOMÈÖÁÈ¡Ö¹ë¤ÎÉô²°¡×Æâ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿TBS·Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÅìÂç²¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÌî¤æ¤«¤ê¡Ê24¡Ë¤¬3·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Î¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡Ê38¡Ë¡£3·î29Æü¤ËABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¡Ê37¡Ë¤Ï3·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÈõ¸ý¤ß¤É¤ê¤³¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
7ORDER¡Ê¥»¥Ö¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¤ÎÄ¹ºÊÎç±û¡Ê26¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î°æ¾å¾®É´¹ç¡Ê30¡Ë¤È3·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤Î»°±ºÆ©»Ò¡Ê28¡Ë¤Ï4·î1Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªÁê¼ê¤Î²»³Ú²È¡¦Í¸µ¥¥¤¥Á¤È¤Î·ëº§¤òÏ¢Ì¾¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µ¡Önuts¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤»¤¤¤»¤¤¡É¤³¤ÈÅÄ¸þÀ±²Ú¡Ê23¡Ë¤Ï4·î2Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÃÎ¹¨¡Ê33¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÅçÀ»Íå¡Ê30¡Ë¤Ï4·î3Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ÓÅÄºÌ²ñ¡Ê34¡Ë¤Ï4·î5Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Cheeky Parade¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Á¥¥Ñ¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î´Øº¬Í¥Æá¡Ê30¡Ë¤Ï4·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄ´õÈþ¡Ê31¡Ë¤Ï4·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º½êÂ°¤ÎÅÏî´Î¿Ëá¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤Î¶ùÅÄ°É²Ö¡Ê28¡Ë¤Ï4·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«Ä¹Èþºù¡Ê26¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢½êÂ°»ö¶È½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ¯¶È²È¤Î»³ÆâÁÕ¿Í»á¡Ê24¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê25¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
2022Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄºÂ×¡ªº£Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï4·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¡Ê41¡Ë¤Ï4·î25Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄÃæ²ê°á¡Ê25¡Ë¤Ï4·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï°ì¤ÄÇ¯²¼¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Á¡¢À¿¼Â¤µ¤È¿Í´ÖÎÏ¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿û¸¶¾®½Õ¡Ê33¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¡Ê47¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÄé²¼ÆØ¡Ê47¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆº§¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¤Î»Ð¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMiyuu¡Ê32¡Ë¤Ï5·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤ÎÂçÀîÍõ¡Ê31¡Ë¤Ï5·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤ÈºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥É¥ó¾®À¾¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢5·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Èº£²Æ¤ËºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
²»³Ú·ÏYouTuber¤Î¤ß¤Î¡Ê35¡Ë¤È¸µGANG PARADE¤Î»ûÅèÍ¼²ì¤Ï5·î17Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥Ü¥·¤ÎÀ¾ÅÄ½ßÍµ¡Ê37¡Ë¤Ï5·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤Ï5·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬»á¡Ê60¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
2018Ç¯11·îNetflixÇÛ¿®¡ÊÆ±Ç¯12·î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¤Î¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖTERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«Àî¤ê¤µ¤³¡Ê35¡Ë¤Ï5·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢1Ç¯Á°¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Ï5·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TEAM BANANA¤¬6·î7Æü¡¢YouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢»³ÅÄ°¦¼Â¡Ê36¡Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¤«¤ß¤Á¤£¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¼Í¥¡¦½÷Í¥¤Î¡È¤Ï¤ë¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½ÕÌ¾É÷²Ö¡Ê24¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î´äºêMARKÍºÂç¡Ê41¡Ë¤Ï6·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¤Ï6·î14Æü¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Þ¥¤¡ÊÆîÉôËã°á¡Ë¤Ï6·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥È¥¥ò¥¤¥¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µLinQ¤Î´ßÅÄËãÍ¤¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£6·î16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡É¾åÃÒÂçÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤«¤È¤æ¤ê¡Ê25¡Ë¤Ï6·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤Ï6·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤··ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤Ï6·î20Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃ«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¡Ê36¡Ë¤¬6·î25Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤£¤êDX¤Ï6·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
HIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¸¡¼¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ëJAKOPS¡ÊSIMON¡¿¥µ¥¤¥â¥ó¡Ë¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢6·î30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë¤¬6·î30Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÈà»áÊç½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¾®Àô²ÖÍÛÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Îµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡Ê36¡Ë¤Ï7·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿¢Ìî¹ÔÍº¡Ê43¡Ë¤Ï7·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷Í¥¤ÎÈæ²ÅÍüÇµ¡Ê33¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¿À³Ú¡Ê20¡Ë¤Ï7·î3Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
AmazonÀ©ºî¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÙ°æÈþ¶¿¡Ê34¡Ë¤Ï7·î7Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë¤Ï7·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2024Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡×¤Ë¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎSHUN¡Ê¤·¤å¤ó¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¾å¸¶º»µÝÍý¡Ê¤µ¤æ¤ê¡Ë¤¬7·î10Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤ÎÉ×ÉØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·§Ã«¼Ó´õ¡Ê34¡Ë¤Ï7·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶´´·Ã¡Ê38¡Ë¤Ï7·î15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Ä¡Ê35¡Ë¤Ï7·î19Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¡ÖTENGA presents Midnight World Cafe¡ÁTENGAÃã²°¡Á¡×¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¤Î¶âÅÄÅ¯¡Ê39¡Ë¤Ï7·î22Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÁêÊý¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤ÏÆ±»þ¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤Ï7·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µK-1»°³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê34¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê26¡Ë¤Ï7·î29Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¡Ê28¡Ë¤Ï8·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Íî¸ì²È¡¦¸Åº£ÄâÍ¤Êå¡Ê31¡Ë¤Ï8·î10Æü¡¢3·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤Ï8·î10Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
MBS¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï8·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¥º¤ÎÄ«ÃÏÎ¼²ð¡Ê33¡Ë¤Ï8·î18Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸µHKT48¤Î»³ËÜçý±û¡Ê28¡Ë¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
µÈËÜ¿·´î·à½êÂ°¤ÎÂÀ¤â¤â·Ý¿Í¡¦½ÅÃ«¤Û¤¿¤ë¡Ê30¡Ë¤Ï8·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï8·î26Æü¡¢Æ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÀ¸È¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°å¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡ÊTaylor Swift¡¿35¡Ë¤Ï8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤ÎÁª¼ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡ÊTravis Kelce¡¿35¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤¬¡¢ºÆº§¡¦»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬8·î27Æü¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎRYOKI¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¡¦»°»³Î¿µ±¡¿26¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬8·î29Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤È¼ñÎ¤¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¤Ï8·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎROLLY¡Ê61¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¡Ê2021¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿²Î¼ê¤Î¸Þ°¤Ìï¥ë¥Ê¤¬9·î1Æü¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¸½ºßÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡Ê25¡Ë¤Ï9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ê52¡Ë¤¬9·î3Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê39¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëLDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£8·î1Æü¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½¡Ê28¡Ë¤Ï9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦KOHEI¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¸µÆü·ëº§È¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¢¡º£Ç¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¼ç¤Ê·ÝÇ½¿Í¢¨Ç¯Îð¤ÏÈ¯É½»þ
¢¡¡ã1·î¡ä
¢¡¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡Ê35¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
1·î1Æü¡¢ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê49¡Ë¡õ°©Âô¤ê¤Ê¡Ê33¡Ë
½÷Í¥¤Î°©Âô¤ê¤Ê¡Ê33¡Ë¤ÈÀ¼Í¥¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¡Ê49¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£°©Âô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¿ÀÃ«¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¹À¥ÍµÌé¡Ê28¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡×°çÀ¶ÍªÌò¡¢¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×»³ËÜ¥¿¥¯¥äÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹À¥¡£Àµ·î¤ËX¤Ë¤ÆÊ¸½ñ²èÁü¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡Ê44¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê44¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡Ö30Âå½÷À»öÌ³¿¦¤ÎÊý¤òËÜÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡ÈÄ¶¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¡É¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡ÖºòÇ¯ÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¸µ¶ØÃÇ¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¤¤¤Ã¤¯¤ó¡Ê28¡Ë¡õ¤×¤ë¤³¡Ê25¡Ë
YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¶ØÃÇ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤¯¤ó¡Ê28¡Ë¤È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCEO·ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤×¤ë¤³¡É¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÉö¡Ê25¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡WEST.¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¡õ¼íÌîÉñ»Ò¡Ê36¡Ë
WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤È¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¡Ê36¡Ë¤Ï1·î3Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸µNMB48ÅçÅÄÎèÆà¡Ê31¡Ë
NMB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçÅÄÎèÆà¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢1·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ËìÅÍß¤ÇËèÆü°ì½ï¤ËÂç¾Ð¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢»ä¤È»ä¤Î²ÈÂ²¤òÃ¯¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡Ë©ÍéÎµÂÀ¡Ê48¡Ë¡õ°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤Ï1·î4Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëAuDee¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ösaireek channel¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ»á¡Ê48¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÌî¹Âç¥¢¥Ê¡Ê26¡Ë¡õÎÓÊÝÆèÈþ
MBS¤ÎÃæÌî¹Âç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯12·î25Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤ÏMBSµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÎÓÊÝÆèÈþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡ÃæÀ¾¹áºÚ¡Ê27¡Ë¡õÊ¡±Ê³èÌé»á¡Ê44¡Ë
ÊÛ¸î»Î¤ÎÊ¡±Ê³èÌé»á¡Ê44¡Ë¤Ï1·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸µ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃæÀ¾¹áºÚ¡Ê27¡Ë¤Èº§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢1·î8Æü¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥é¥¸¥ª¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡×¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¡¦»ÔÀî»É¿È¡Ê35¡Ë¡õtricot¡¦ÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¡Ê35¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤½¤¤¤Ä¤É¤¤¤Ä¤Î»ÔÀî»É¿È¡Ê35¡Ë¤È¥Ð¥ó¥É¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤ätricot¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¡Ê35¡Ë¤Ï1·î11Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡»³ÅÄ·ò¿Í¡Ê36¡Ë¡õ³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¡Ê29¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥é¥Ë¡¼¥Î¡¼¥º¤Î»³ÅÄ·ò¿Í¡Ê36¡Ë¤¬1·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³©ÅÄ°¦ºÚÈþ¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×¤æ¤Å¤
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¤ÎºÇ¿·ºî¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾ËÜÍ¥·î¡Ê¤æ¤Å¤¡Ë¤Ï1·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬1·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê34¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¸µGENERATIONS¤Î´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ê34¡Ë¤Ï1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢¡²«â«¡Ê38¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
AmazonÀ©ºî¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë¤Æ4ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼Â¶È²È¤Î²«â«¤Ï1·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÉðÆ£ºÌÌ¤¡Ê28¡Ë
²Î¼ê¤ÎÉðÆ£ºÌÌ¤¡Ê28¡Ë¤¬1·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ2024Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¤¨¤Ó¤¸¤ã¡¦¥Õ¥¸¡Ê31¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
4¿ÍÁÈYouTuber¡¦¤¨¤Ó¤¸¤ã¡ÊEvisJap¡Ë¤Î¥Õ¥¸¡Ê31¡Ë¤Ï1·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡ã2·î¡ä
¢¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¦ÄÇ¶¶·ÅÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¡õ¿¥ÅÄÍüº»¡Ê29¡Ë
¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤Î¿¥ÅÄÍüº»¡Ê29¡Ë¤¬2·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¦ÄÇ¶¶·ÅÌéÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¤¨¤Ó¤¸¤ã¡¦¤±¤¹¡Ê33¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
4¿ÍÁÈYouTuber¡¦¤¨¤Ó¤¸¤ã¡ÊEvisJap¡Ë¤Î¤±¤¹¡Ê33¡Ë¤¬2·î3Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡vividboooy¡Ê27¡Ë¡õYURINO¡Ê28¡Ë
¸µHappiness¡¢E-girls¤ÎYURINO¡Ê28¡Ë¤¬2·î5Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îvividboooy¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ±©Åç¤ß¤¡Ê28¡Ë
¸¶½ÉÈ¯¤Î4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¿À½É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿±©Åç¤ß¤¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¤¯¤é¤²¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê36¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¯¤é¤²¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê36¡Ë¤Ï2·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÅÄÈª°¡Ìï¡Ê38¡Ë
½÷Í¥¤ÎÅÄÈª°¡Ìï¡Ê38¡Ë¤Ï2·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õJU!iE¡Ê29¡Ë
NetflixÈÇ¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ½Ð¿È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎJU!iE¡Ê29¡Ë¤Ï2·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê46¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê46¡Ë¤Ï2·î18Æü¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¡Ê23¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï2·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡Ê34¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¤ÎÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡Ê34¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢2·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡SUPER EIGHTÂçÁÒÃéµÁ¡Ê39¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
SUPER EIGHT¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê39¡Ë¤Ï2·î24Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÇ¥¿±¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¥ª¡¼¥é¥ë¡¦¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¢¤¤é¡Ê33¡Ë¡õ¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡Ê29¡Ë
4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE ORAL CIGARETTES¡Ê¥ª¡¼¥é¥ë¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¢¤¤é¡Ê33¡Ë¤Ï2·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤Î¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡ã3·î¡ä
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õäªÈþÏÂ»Ò¡Ê30¡Ë
½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê30¡Ë¤Ï3·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡ºÙÃ«²ÂÀµ¡Ê43¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
À¼Í¥¤ÎºÙÃ«²ÂÀµ¡Ê43¡Ë¤Ï3·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤Îå«¤ò¶»¤Ë¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡KEYTALK¡¦¾®ÌîÉðÀµ¡Ê36¡Ë¡õº¬´ß°¦¡Ê32¡Ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦PASSPO¡ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëº¬´ß°¦¡Ê32¡Ë¤È¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦KEYTALK¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾®ÌîÉðÀµ¡Ê36¡Ë¤Ï3·î10Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡QuizKnock¡¦¿Ü³½Ùµ®¡Ê33¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
ÅìÂçÈ¯YouTuber¡¦QuizKnock¤Î¿Ü³½Ùµ®¡Ê33¡Ë¤Ï3·î13Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥°¥ï¡Ê26¡Ë¡õ¸ÅÀîÍ¥¹á¡Ê28¡Ë
¥â¥Ç¥ë¡¦YouTuber¤Î¸ÅÀîÍ¥¹á¡Ê28¡Ë¤Ï3·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µYouTuber¤Î¥µ¥°¥ï¡Ê26¡Ë¤È¤Î·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õm-flo¡¦LISA¡Ê50¡Ë
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦m-flo¤ÎLISA¡Ê50¡Ë¤¬¡¢3·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë 2»þ´ÖSP¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤³¤³¡ÊÆ±ÈÖÁÈ¡Ë¤Ç¡¢56ºÐ¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ÎÍâÆü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë
NMB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬3·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õº´Æ£ÎïÆà¡Ê26¡Ë
¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤Îº´Æ£ÎïÆà¡Ê26¡Ë¤Ï3·î25Æü¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ±ÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿SHOWROOMÈÖÁÈ¡Ö¹ë¤ÎÉô²°¡×Æâ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ²ÏÌî¤æ¤«¤ê¡Ê24¡Ë
2024Ç¯9·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿TBS·Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÅìÂç²¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÌî¤æ¤«¤ê¡Ê24¡Ë¤¬3·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡Ê38¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖROOKIES¡×¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸µÇÐÍ¥¤Î¸Þ½½ÍòÈ»»Î¡Ê38¡Ë¡£3·î29Æü¤ËABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¡Ê37¡Ë¡õÈõ¸ý¤ß¤É¤ê¤³¡Ê32¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î±º°æ¤Î¤ê¤Ò¤í¡Ê37¡Ë¤Ï3·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÈõ¸ý¤ß¤É¤ê¤³¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡7ORDERÄ¹ºÊÎç±û¡Ê26¡Ë¡õ¸µÇµÌÚºä46°æ¾å¾®É´¹ç¡Ê30¡Ë
7ORDER¡Ê¥»¥Ö¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¡Ë¤ÎÄ¹ºÊÎç±û¡Ê26¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤Î°æ¾å¾®É´¹ç¡Ê30¡Ë¤È3·î31Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡ã4·î¡ä
¢¡Í¸µ¥¥¤¥Á¡õ»°±ºÆ©»Ò¡Ê28¡Ë
½÷Í¥¤Î»°±ºÆ©»Ò¡Ê28¡Ë¤Ï4·î1Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥æ¥Þ¥Ë¥Æ¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªÁê¼ê¤Î²»³Ú²È¡¦Í¸µ¥¥¤¥Á¤È¤Î·ëº§¤òÏ¢Ì¾¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¤»¤¤¤»¤¤¡Ê23¡Ë
¸µ¡Önuts¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤»¤¤¤»¤¤¡É¤³¤ÈÅÄ¸þÀ±²Ú¡Ê23¡Ë¤Ï4·î2Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡»ÔÀîÃÎ¹¨¡Ê33¡Ë¡õ¸µÇµÌÚºä46±ÊÅçÀ»Íå¡Ê30¡Ë
ÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÃÎ¹¨¡Ê33¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÅçÀ»Íå¡Ê30¡Ë¤Ï4·î3Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸ÓÅÄºÌ²ñ¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ÓÅÄºÌ²ñ¡Ê34¡Ë¤Ï4·î5Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸µ¥Á¥¥Ñ´Øº¬Í¥Æá¡Ê30¡Ë
Cheeky Parade¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Á¥¥Ñ¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î´Øº¬Í¥Æá¡Ê30¡Ë¤Ï4·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¦ÅÏî´Î¿ËáÁª¼ê¡Ê28¡Ë¡õÁ°ÅÄ´õÈþ¡Ê31¡Ë
¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄ´õÈþ¡Ê31¡Ë¤Ï4·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¡¢J¥ê¡¼¥°¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º½êÂ°¤ÎÅÏî´Î¿Ëá¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¶ùÅÄ°É²Ö¡Ê28¡Ë
¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤Î¶ùÅÄ°É²Ö¡Ê28¡Ë¤Ï4·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡»³ÆâÁÕ¿Í¡Ê24¡Ë¡õ¸µHKT48Ä«Ä¹Èþºù¡Ê26¡Ë
¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«Ä¹Èþºù¡Ê26¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢½êÂ°»ö¶È½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µ¯¶È²È¤Î»³ÆâÁÕ¿Í»á¡Ê24¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡Ê41¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê25¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê25¡Ë¤Ï4·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê31¡Ë
2022Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄºÂ×¡ªº£Ç¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï4·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó¡Ê41¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¡Ê41¡Ë¤Ï4·î25Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÅÄÃæ²ê°á¡Ê25¡Ë
¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÄÃæ²ê°á¡Ê25¡Ë¤Ï4·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï°ì¤ÄÇ¯²¼¤Ç¡¢Í¥¤·¤µ¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Á¡¢À¿¼Â¤µ¤È¿Í´ÖÎÏ¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¿´¤«¤éÂº·É¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ã5·î¡ä
¢¡¹õÅÄÂçÊå¡Ê47¡Ë¡õ¿û¸¶¾®½Õ¡Ê33¡Ë
¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿û¸¶¾®½Õ¡Ê33¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹õÅÄÂçÊå¡Ê47¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÆü¥Æ¥ì¡¦·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î·´»Ê¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¦Äé²¼ÆØ¡Ê47¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤ÎÄé²¼ÆØ¡Ê47¡Ë¤¬5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆº§¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õMiyuu¡Ê32¡Ë
¸µNMB48¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¤Î»Ð¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎMiyuu¡Ê32¡Ë¤Ï5·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!ÂçÀîÍõ¡Ê31¡Ë
¸µ¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°!!!¤ÎÂçÀîÍõ¡Ê31¡Ë¤Ï5·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¥º§¤ÈºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¥É¥ó¾®À¾¡Ê74¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥É¥ó¾®À¾¡Ê74¡Ë¤Ï¡¢5·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Ìó20Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤¿¸µºÊ¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¤Èº£²Æ¤ËºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¤ß¤Î¡Ê35¡Ë¡õ¸µGANG PARADE»ûÅèÍ¼²ì
²»³Ú·ÏYouTuber¤Î¤ß¤Î¡Ê35¡Ë¤È¸µGANG PARADE¤Î»ûÅèÍ¼²ì¤Ï5·î17Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥¥ó¥Ü¥·¡¦À¾ÅÄ½ßÍµ¡Ê37¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¥ó¥Ü¥·¤ÎÀ¾ÅÄ½ßÍµ¡Ê37¡Ë¤Ï5·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡À¤·Ñ¶³µ¬»á¡Ê60¡Ë¡õÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê52¡Ë¤Ï5·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬»á¡Ê60¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¡Ö¥Æ¥é¥Ï¡×Ã«Àî¤ê¤µ¤³¡Ê35¡Ë
2018Ç¯11·îNetflixÇÛ¿®¡ÊÆ±Ç¯12·î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¤Î¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖTERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«Àî¤ê¤µ¤³¡Ê35¡Ë¤Ï5·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢1Ç¯Á°¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¢¡¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¡õ¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë
YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Ï5·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¦¤«¤ß¤Á¤£¡Ê37¡Ë¡õTEAM BANANA»³ÅÄ°¦¼Â¡Ê36¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TEAM BANANA¤¬6·î7Æü¡¢YouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢»³ÅÄ°¦¼Â¡Ê36¡Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¤«¤ß¤Á¤£¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡´äºêMARKÍºÂç¡Ê41¡Ë¡õ½ÕÌ¾É÷²Ö¡Ê24¡Ë
À¼Í¥¡¦½÷Í¥¤Î¡È¤Ï¤ë¤«¤¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È½ÕÌ¾É÷²Ö¡Ê24¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î´äºêMARKÍºÂç¡Ê41¡Ë¤Ï6·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¤Ï6·î14Æü¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥Þ¥¤
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Þ¥¤¡ÊÆîÉôËã°á¡Ë¤Ï6·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¥È¥¥ò¥¤¥¥ë´ßÅÄËãÍ¤¡Ê33¡Ë
Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥È¥¥ò¥¤¥¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µLinQ¤Î´ßÅÄËãÍ¤¡Ê33¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£6·î16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¤«¤È¤æ¤ê¡Ê25¡Ë
¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡É¾åÃÒÂçÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤«¤È¤æ¤ê¡Ê25¡Ë¤Ï6·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤Ï6·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤··ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤Ï6·î20Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡õÀôÎ¤¹á¡Ê36¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃ«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡Ê33¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¡Ê36¡Ë¤¬6·î25Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ë¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¤¢¤£¤êDX
Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤£¤êDX¤Ï6·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥¤¥â¥ó»á¡õ°ìÈÌ½÷À
HIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¸¡¼¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ëJAKOPS¡ÊSIMON¡¿¥µ¥¤¥â¥ó¡Ë¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢6·î30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë¤¬6·î30Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÈà»áÊç½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡¡ã7·î¡ä
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡Ê36¡Ë
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¾®Àô²ÖÍÛÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Îµ×ÊÝ¥æ¥ê¥«¡Ê36¡Ë¤Ï7·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¿¢Ìî¹ÔÍº¡Ê43¡Ë¡õÈæ²ÅÍüÇµ¡Ê33¡Ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥Ë¥¹¤Î¿¢Ìî¹ÔÍº¡Ê43¡Ë¤Ï7·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷Í¥¤ÎÈæ²ÅÍüÇµ¡Ê33¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ²ÃÆ£¿À³Ú¡Ê20¡Ë
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¿À³Ú¡Ê20¡Ë¤Ï7·î3Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼4¡×µÙ°æÈþ¶¿¡Ê34¡Ë
AmazonÀ©ºî¤Îº§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÙ°æÈþ¶¿¡Ê34¡Ë¤Ï7·î7Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë
¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ¥µ¥Á¡Ê28¡Ë¤Ï7·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×SHUN¡õ¤µ¤æ¤ê
2024Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡×¤Ë¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎSHUN¡Ê¤·¤å¤ó¡Ë¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¾å¸¶º»µÝÍý¡Ê¤µ¤æ¤ê¡Ë¤¬7·î10Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£Æ±ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤ÎÉ×ÉØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦·§Ã«¼Ó´õÁª¼ê¡Ê34¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·§Ã«¼Ó´õ¡Ê34¡Ë¤Ï7·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸¶´´·Ã¡Ê38¡Ë
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¶´´·Ã¡Ê38¡Ë¤Ï7·î15Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¡Ê35¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Î¥±¥Ä¡Ê35¡Ë¤Ï7·î19Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¡ÖTENGA presents Midnight World Cafe¡ÁTENGAÃã²°¡Á¡×¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¶âÅÄÅ¯¡Ê39¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¤Î¶âÅÄÅ¯¡Ê39¡Ë¤Ï7·î22Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£ÁêÊý¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤ÏÆ±»þ¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢¡¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤Ï7·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡ÉðÂº¡Ê34¡Ë¡õÀî¸ý°ª¡Ê26¡Ë
¸µK-1»°³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê34¡Ë¤È½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¡Ê26¡Ë¤Ï7·î29Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡ã8·î¡ä
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸µAKB48²ÃÆ£ÎèÆà¡Ê28¡Ë
¸µAKB48¤Î²ÃÆ£ÎèÆà¡Ê28¡Ë¤Ï8·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¸Åº£ÄâÍ¤Êå¡Ê31¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
Íî¸ì²È¡¦¸Åº£ÄâÍ¤Êå¡Ê31¡Ë¤Ï8·î10Æü¡¢3·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤¬Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¡õÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë
½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤Ï8·î10Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õMBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë
MBS¤ÎÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï8·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¥ºÄ«ÃÏÎ¼²ð¡Ê33¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¥º¤ÎÄ«ÃÏÎ¼²ð¡Ê33¡Ë¤Ï8·î18Æü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸µHKT48»³ËÜçý±û¡Ê28¡Ë
¸µHKT48¤Î»³ËÜçý±û¡Ê28¡Ë¤Ï8·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ½ÅÃ«¤Û¤¿¤ë¡Ê30¡Ë
µÈËÜ¿·´î·à½êÂ°¤ÎÂÀ¤â¤â·Ý¿Í¡¦½ÅÃ«¤Û¤¿¤ë¡Ê30¡Ë¤Ï8·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï8·î26Æü¡¢Æ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÀ¸È¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°å¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¡Ê35¡Ë¡õ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê35¡Ë¢¨º§Ìó
ÊÆ²Î¼ê¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡ÊTaylor Swift¡¿35¡Ë¤Ï8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤ÎÁª¼ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡ÊTravis Kelce¡¿35¡Ë¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¤¬¡¢ºÆº§¡¦»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬8·î27Æü¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢¡BE:FIRST¡¦RYOKI¡Ê26¡Ë¡õ¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎRYOKI¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¡¦»°»³Î¿µ±¡¿26¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬8·î29Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤È¼ñÎ¤¤ÎÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡Ê32¡Ë¤Ï8·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡¡ã9·î¡ä
¢¡ROLLY¡Ê61¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎROLLY¡Ê61¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¸Þ°¤Ìï¥ë¥Ê
TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¡Ê2021¡Ë¤ÎÁÞÆþ²Î¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿²Î¼ê¤Î¸Þ°¤Ìï¥ë¥Ê¤¬9·î1Æü¡¢2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤ª¤è¤Ó¸½ºßÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡°ìÈÌÃËÀ¡õ¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡Ê25¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡Ê25¡Ë¤Ï9·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ê52¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¡Ê52¡Ë¤¬9·î3Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¢¡»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¡Ê39¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê39¡Ë¤¬9·î6Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëLDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£8·î1Æü¤«¤é³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¢¡KOHEI¡õ¾¾°æ°¦è½¡Ê28¡Ë
½÷Í¥¤Î¾¾°æ°¦è½¡Ê28¡Ë¤Ï9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦KOHEI¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢¡¡ã10·î¡ä
¢¡SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡õ°ìÈÌ½÷À
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û