¡¡º£µ¨¤«¤éÂçÊª£Ï£Â¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÇäµÑ¤ò¡É¿¿·õ¤Ë¡É¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê©¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÍè²Æ¤Ë£²£µºÐ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÇäµÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ÎÂåÍý¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤Ê¤Î¤Ï¤½¤Î°ÜÀÒ¶â¡££²£°£²£·Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï£²²¯£µ£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ£´£´£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¤³¤ì¤Ï£²£°£±£·Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤Î»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â£²²¯£²£²£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£³£¹£²²¯£¹£´£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò·Ú¡¹¤È¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¶â¼ýÆþ¤¬Ë¾¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÀïÎÏÅª¤Ë¤â¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ÎÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸½»þÅÀ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤òÍÊ¤¹¤ë£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊü½Ð¤Ï¥×¥é¥¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ·ÁÀ®¤Î»ñ¶â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£