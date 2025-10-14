¿·´´Àþ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¡ÈËüÇ½Áª¼ê¡É¤µ¤é¤Ð¡ª¡ÖE3·Ï¡×¤Î¥¹¥´¤¹¤®¤ë·ÐÎò ÂÅò¤Ä¤ ¼ÖÆâ¤¬Èþ½Ñ´Û Ã¯¤È¤Ç¤âÏ¢·ë!?
¿·´´Àþ¤Î¹âÂ®²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿E3·Ï
¡¡»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëE3·Ï¤¬¡¢2025Ç¯Æâ¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¯»È¤ï¤ì¤¿¿·´´Àþ¤Î¡ÈËüÇ½Áª¼ê¡É¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤³¤ì¤¼¡¼¤ó¤ÖÆ±¤¸¼ÖÎ¾!?¡Û²þÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÎòÂåE3·Ï¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡E3·Ï¤Ï¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤òÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤ò¸«±Û¤·¤Æ1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï»³·Á¿·´´ÀþÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½©ÅÄ¿·´´Àþ¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤ä»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑ¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷ÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¡¦»³·Á¡¦½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Î¤Û¤«¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Þ¤Ç¤âÄê´ü¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢E3·Ï¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢²ÙÊªÍ¢Á÷ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤à¥¤¥ó¥É¤Ë¤âÅÏ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢»Ë¾åºÇ¤âÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤¿¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡E3·Ï¤Ï¡¢¿·ºßÄ¾ÄÌ¼ÖÎ¾¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤ÎÁÐÊý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£»³·Á¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤Ï2À¤ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Î¹âÂ®²½¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢E3·Ï¤Ï¿·´´Àþ¶è´Ö¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò275km/h¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÅìËÌ¡¦¾å±Û¿·´´Àþ¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¾å±Û¿·´´Àþ¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ç275km/h¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò½ü¤¯¤È¡¢240km/h¤¬¼çÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ºßÄ¾ÄÌ¼ÖÎ¾¤ÎÆÃ¿§¤È¤·¤Æ¡¢ÀþÏ©¤ÎÉý¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÀ£Ë¡¤ÏºßÍèÀþÂ¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢E3·Ï¤Ï¤Û¤«¤Î¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¯Â¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡E3·Ï¤Ï¡¢¤Þ¤º½©ÅÄ¿·´´Àþ¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ1997¡ÊÊ¿À®9¡ËÇ¯¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅìËÌ¿·´´ÀþÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¹¤Î¡×¤ä¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¢¤ÏÅìËÌ¿·´´ÀþÆâ¤Ç¤ÏE2·Ï¤Ê¤É¤ÈÏ¢·ë¤·¤ÆÁö¤ê¡¢À¹²¬¤äÀçÂæ¤ÇÏ¢·ë¡¦ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£200·Ï¤ÈÏ¢·ë¤·¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬240km/h¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑE3·Ï¤ÏÅö½é¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ò´Þ¤à5Î¾ÊÔÀ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯¤ËÃæ´Ö¼Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ6Î¾ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¸å¤Î¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑE3·Ï¤Ï6Î¾ÊÔÀ®¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑE3·Ï¤ÏRÊÔÀ®¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑE3·Ï¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¾åÈ¾Ê¬¤¬Çò¡¢²¼È¾Ê¬¤¬¥°¥ì¡¼¤Ç¡¢´Ö¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÌ»ºÀè¹Ô¼Ö¤Ï¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÎÌ»º¼Ö¤È¤ÏÁ°ÌÌ¤ÎÁ°¾ÈÅô¤Î°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¿·´´Àþ¤ÎE3·Ï
¡¡»³·Á¿·´´Àþ¤Ë¤Ï¡¢1999¡ÊÊ¿À®11¡ËÇ¯¤Î¿·¾±±ä¿¤ËºÝ¤·¤ÆE3·Ï1000ÈÖÂå¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²þÎÉ·Á¤ÎE3·Ï2000ÈÖÂå¤¬¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â7Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢LÊÔÀ®¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤ÎE3·Ï¤ÏÉáÄÌ¼Ö¼«Í³ÀÊ¤ÎÁ°¸å´Ö³Ö¤ò¶¹¤¯¤·¤ÆºÂÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢E3·Ï2000ÈÖÂå¤Ï¼«Í³ÀÊ¤â»ØÄêÀÊ¤ÈÆ±¤¸´Ö³Ö¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Ç¤Ï2022Ç¯3·î¤«¤éÁ´¼ÖÎ¾¤ò»ØÄêÀÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡E3·Ï2000ÈÖÂå¤ÏÁ°ÌÌ¤ÎÁ°¾ÈÅô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤Î¾åÉô¤¬´Ý¤¤ÎØ³Ô¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÆâÁõ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ò¹È²Ö¤ÎÀÖ·Ï¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÒ¼¼¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³·Á¿·´´Àþ¤ÎE3·Ï¤ÏÅö½é¡¢¼ÖÂÎ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢²¼È¾Ê¬¤¬ÌÀ¤ë¤¤¥°¥ì¡¼¤ËÅÉ¤é¤ì¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯¤«¤é¤Ï¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¤Î¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦±ü»³À¶¹Ô»á¡ÊKEN OKUYAMA DESIGN¡Ë¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£³°´Ñ¤ÏÂ¢²¦¥Ó¥¢¥ó¥³¡ÊÇò¡Ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤ª¤·¤É¤ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ê»ç·Ï¡Ë¤òÁ°ÌÌ¤È²°º¬¤Ë¤«¤±¤ÆÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¤·¤É¤ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÈÂ¢²¦¥Ó¥¢¥ó¥³¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹È²Ö¥¤¥¨¥í¡¼¤òÂ¦ÌÌ¤Ë¡¢¹È²Ö¥ì¥Ã¥É¤òÁ°ÌÌ¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏL65ÊÔÀ®¤¬ÀÎ¤Î¶ä¿§¤ÎÅÉÁõ¤ËÌá¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¶ä¤Ä¤Ð¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤âÅìËÌ¿·´´ÀþÆâ¤ÇE2·Ï¤Ê¤É¤ÈÏ¢·ë¤·¡¢Ê¡Åç¤ÇÏ¢·ë¡¦ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ò¹Ô¤¦Îó¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢Ï¢·ë¡¦ÀÚ¤êÎ¥¤·¤ò¹Ô¤ï¤º¤ËÃ±ÆÈÁö¹Ô¤ÇÅìµþ¤Þ¤ÇÈ¯Ãå¤¹¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢·ëÁê¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤µ¤ì¤¿200·Ï¡¦E2·Ï¡¦E5·Ï¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖMax¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤µ¤ì¤¿2³¬·ú¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎE4·Ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×ÍÑ¤ÎE3·Ï¤âÅìËÌ¿·´´ÀþÆâ¤Î¡Ö¤Ê¤¹¤Î¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷Îó¼Ö¤â¤¢¤Ã¤¿E3·Ï
¡¡½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¸å·Ñ¤ÎE6·Ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2013¡ÊÊ¿À®25¡ËÇ¯¤«¤é¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑE3·Ï¤ÎÇÑ¼Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Ï´Ñ¸÷ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎE3·Ï700Âå¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë»³·Á¿·´´Àþ¤Ç¡Ö¤È¤ì¤¤¤æ¡×¡¢2016¡ÊÊ¿À®28¡ËÇ¯¤Ë¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç¡Ö¸½Èþ¿·´´Àþ¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤ì¤¤¤æ¡×¤Ï¡¢ºÂÉßÀÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÏÂÉ÷¤Î¼ÖÆâ¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¡¢ÊªÉÊÈÎÇä¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¾öÉß¤¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÅò¾å¤¬¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¯¤Ä¤í¤®¤Î´Ö¡×¤È¤·¤ÆÂÅò¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½Èþ¿·´´Àþ¡×¤Ï¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿³°´Ñ¡¦ÆâÁõ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº¸Â¦¤ÎÁë¤òËä¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤ÏºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ä¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½Èþ¿·´´Àþ¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò½ª¤¨¤ÆÍâÇ¯¤ËÇÑ¼Ö¡£¡Ö¤È¤ì¤¤¤æ¡×¤â2022Ç¯¤Ë±¿¹Ô¤ò½ª¤¨¤ÆÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑ¤«¤é¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´ü¤ÎE3·Ï1000ÈÖÂå¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤Î6Î¾ÊÔÀ®¤«¤é¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×ÍÑ¤Î7Î¾ÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÂÎ¤Î¿§¤äµÒ¼¼ÀßÈ÷¤ò»³·Á¿·´´Àþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×ÍÑ¤ÎE3·Ï¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¤³¤Þ¤Á¡×¤«¤éÂà¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2ÊÔÀ®¤¬E5·Ï¤ÈÏ¢·ë¤·¤ÆÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³¡×¡Ö¤Ê¤¹¤Î¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯¤ËÄê´ü±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÍâÇ¯¤ËÇÑ¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤ÎE3·Ï¤â¡¢¸å·Ñ¤ÎE8·Ï¤¬2024Ç¯3·î¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£E8·Ï¤Ï2025Ç¯6·î¤ËÊ£¿ô¤ÎÊÔÀ®¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ç±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤äÂ»½ý¤·¤¿ÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ç¼¡Éüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£E8·Ï¤ÎÍ½Äê¿ô¤Ç¤¢¤ë15ÊÔÀ®¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢E3·Ï¤¬¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤«¤é°úÂà¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿E3·Ï¤Î¤¦¤Á¡¢L67ÊÔÀ®¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÅÏ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÇò1¿§¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÙÊªÍ¢Á÷ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤òÅ±µî¤·¤Æ¾²ÌÌ¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤È¤·¡¢²ÙÊª¤òÀÑ¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë²þÂ¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢E3·Ï¤ÈÆ±·Á¤Î¡ÖEast i¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥¢¥¤¡Ë¡×¤³¤ÈE926·Á¿·´´ÀþÅÅµ¤¡¦µ°Æ»Áí¹ç¸¡Â¬¼Ö¤Ï¡¢2029Ç¯ÅÙÆ³ÆþÍ½Äê¤ÎE927·Á¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£