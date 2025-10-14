SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬·ëº§È¯É½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤ª¤ª¤¤Ë ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬10·î14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ¼¾å¿®¸Þ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾åÌ¾µÁ¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖSUPER EIGHT ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²£¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿®¤¸¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¤¤Ä¤âµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬µ®¤¤Æ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È°Â¤é¤®¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤¤Ë ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´ûº§¼Ô¤Ï¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡£
