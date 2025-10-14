¤Ê¤¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼¡ÀïÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤Î¤«¡ÄÃÏ¶èS¤Ç¹¥Åê¤â¡ÖÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦
»³ËÜ¤¬Âè2Àï¡¢ÂçÃ«¤ÏÂè3Àï°Ê¹ß¤Ë¡ÄÂÇ·âÉÔ¿¶¤È¤Î´ØÏ¢¤âÉâ¾å
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¤Ç¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎNLCS¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÊÔ¡£¤³¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î±¿ÍÑÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°ÂÇ·âÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÏÂè1Àï¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢°ÜÆ°ÆüÁ°¤ÎÂè2Àï¤ËÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ë»³ËÜÍ³¿¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¼¡ÀïÅÐÈÄ¤òNLCS¸åÈ¾¤Ë¤º¤é¤¹¤Î¤«¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Î½ðÌ¾µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÂçÃ«¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¤É¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¤³¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤ÎÍøÅÀ¤òÊ¬ÀÏ¡£»³ËÜ¤ÏÃæ5Æü¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2Àï¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂè6Àï¤Ë¤âÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂçÃ«¤òÂè3Àï°Ê¹ß¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢7»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¡¢µ¯ÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢Åê¼êµ¯ÍÑ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖÂçÃ«¤Î¼¡ÀïÅÐÈÄ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢9»°¿¶¤È¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂÇ·â¤Î¡ÖºÆÄ´À°¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢º£²ó¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤Î±Æ¶Á¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´ØÏ¢À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆ±µ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤Î2»î¹ç¤òÂÇ·â¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÈà¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÅØÎÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¥·¥ê¡¼¥º¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤«¤é¤Ï°ã¤¦·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºÇ½é¤Î2»î¹ç¤ÏÂçÃ«¤¬ÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ»ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë