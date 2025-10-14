SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡¢·ëº§Êó¹ð¥³¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤¬¡¢Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ç¤Ï¡È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËSUPER EIGHT¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤àÌ¾Á°¡¢°ìÊ¸»ú¤º¤Ä¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡ÖËÜÆüÀèÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥°¥ì¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å¿®¸Þ
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤òÆÉ¤à¤È¡Ö¡È¶Ó¡É½©¤Î¸õ¡×¡Ê¶Ó¸ÍÎ¼¡Ë¡¢¡Ö»³¤¢¤ê¡ÈÃ«¡É¤¢¤ê¡×¡Ê½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ë¡¢¡Ö¡È´Ý¡É¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¡Ê´Ý»³Î´Ê¿¡Ë¡¢¡Ö¡È²£¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡×¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¢¡Ö¡Èµ®¡É¤¤Æ»¡×¡ÊÆâÇîµ®¡Ë¡¢¡Ö¡ÈÂç¡É¤¤Ê»Ù¤¨¡×¡ÊÂçÁÒÃéµÁ¡Ë¡¢¡Ö¡È°Â¡É¤é¤®¡×¡Ê°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÊ¸»ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊ¸»úÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¹¥¤¤ÊÂ¼¾å¤¯¤ó¤é¤·¤¤¿è¤Ê¤ä¤êÊý¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡ÖËÜÆüÀèÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥°¥ì¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¼¾å¿®¸Þ
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤òÆÉ¤à¤È¡Ö¡È¶Ó¡É½©¤Î¸õ¡×¡Ê¶Ó¸ÍÎ¼¡Ë¡¢¡Ö»³¤¢¤ê¡ÈÃ«¡É¤¢¤ê¡×¡Ê½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ë¡¢¡Ö¡È´Ý¡É¤¯¼ý¤Þ¤ê¡×¡Ê´Ý»³Î´Ê¿¡Ë¡¢¡Ö¡È²£¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡×¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¢¡Ö¡Èµ®¡É¤¤Æ»¡×¡ÊÆâÇîµ®¡Ë¡¢¡Ö¡ÈÂç¡É¤¤Ê»Ù¤¨¡×¡ÊÂçÁÒÃéµÁ¡Ë¡¢¡Ö¡È°Â¡É¤é¤®¡×¡Ê°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ìÊ¸»ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½°Ê¹ß¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊ¸»úÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¹¥¤¤ÊÂ¼¾å¤¯¤ó¤é¤·¤¤¿è¤Ê¤ä¤êÊý¡ª¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£