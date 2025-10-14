¤¤Î¤³¤Î»³¡ß¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡¢°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡Ø¥¥Î¥³¥ì¡Ù³«ºÅ¡¡¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¡ÖJUNKO KINOKO¡×ÅÐ¾ì
¡¡ÌÀ¼£¤ÈJUNKO KOSHINO¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØJUNKO KOSHINO ¤¤Î¥³¥ì2026 S¡¿S COLLECTION¡Ù¤ò14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÈÁÏÅª¡ª¥¥Î¥³¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¥â¥Ç¥ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤¬¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ°áÁõ¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÌ¤³èÍÑÉô°Ì¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¤¤Î¤³¤Î»³50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥³¥·¥Î¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥ç¡¼¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤Î¤³¡¢¤È¡Ø¤³¡Ù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥·¥Î¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¿¹ºê¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢½÷¤Î»Ò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¿¡£¥³¥·¥Î¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤±¤à¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸¸¤Î¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤«¤·¡¢¿¹ºê¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤ò¹¥¤¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¥³¥·¥Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡Ê¤ª²Û»Ò¤ò¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡Öº£²ó¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤È¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖJUNKO KINOKO¡×¤âÅÐ¾ì¡£14Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
