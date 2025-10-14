¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤¬½¸·ë¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç²óÈò
¡¡ÌÀ¼£¤ÈJUNKO KOSHINO¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤ÎÈ¯Çä50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤È¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ØJUNKO KOSHINO ¤¤Î¥³¥ì2026 S¡¿S COLLECTION¡Ù¤ò14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤Î¤³¥Ø¥¢¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¡õ¿¹ºê¥¦¥£¥ó
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤¬¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ°áÁõ¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÌ¤³èÍÑÉô°Ì¡Ö¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¤¤Î¤³¤Î»³50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î½ªÎ»¸å¤Ï¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡£¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤È¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¤Î¤É¤Ã¤ÁÇÉ¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡¢¤É¤Ã¤ÁÇÉÇ§ÄêAI¡ÖMOTHER¡×¤¬8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMOTHER¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£¼Ò°÷¿ôÉ´¿ÍÊ¬¤ÎÌó167Ëü¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë´é¡¦ÓÏ¹¥¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡È¤É¤Ã¤ÁÇÉ¥Ç¡¼¥¿¡ÊDD¡Ë¡É¤ò³èÍÑ¤·¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀøºßÅª¤ÊÓÏ¹¥¡Ö¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡×¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇ§Äê¤¹¤ëºÇ¿·AI¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥³¥·¥Î¤¬¡È¤É¤Ã¤ÁÇÉ¡É¤Ê¤Î¤«È½Äê¤µ¤ì¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¡¢¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤¬¹¥¤¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¥³¥·¥Î¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¡Ê¤ª²Û»Ò¤ò¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Ä¤Ä¡Öº£²ó¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀAI¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£¥³¥·¥Î¤Ï¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¹¥¤¤Ç¤¹¡£Çí¤±¤ÐÇí¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥¿¥±¥Î¥³¤´ÈÓ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¹ºê¤À¤¬¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤»þ¤Ë¡ËÀµÄ¾¤Ë¡Ø¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¥¦¥½¤Ä¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢8·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡È¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¡É¤ÈAI¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¿¹ºê¤Ï¡¢¤¤Î¤³¤Î»³¤è¤ê¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡£¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥¥ã¥é¥á¥ë¡õÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò¥³¥·¥Î¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡£¼êÅÏ¤¹ºÝ¤Ë¡¢¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ä»ý¤ÁÊý¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»ÏÀ£Á°¤Ë¡¢¤¤Î¤³ÇÉ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¤Àµ¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç²óÈò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¤È¡Ø¤¤Î¤³¤Î»³¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖJUNKO KINOKO¡×¤âÅÐ¾ì¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
