°æ¸ÍÅÄ½á¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡×¡¡Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¸½ºß¤ÏÊÆµòÅÀ¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¡¡ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ï¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¡×ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤Ï2004Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥®¥ã¥°¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤Ç°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¥®¥ã¥°¤¬4¡¢5ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Éô¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤ÏÉñÂæÂµ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡ÖÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡Ê¤ÎÈÖÁÈ¡Ë¤ÇÂç¥¹¥Ù¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤«¤Ä¤Æ¼ã¼ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö·¯ËÜÅö¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆÇú¾Ð¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢²¶¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¡×¤È·è°Õ¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÎÙ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¢²¶¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆ¤ÓÉñÂæ¤Ø¡£¤½¤¦¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö²¶¤À¤è²¶¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤·¤¿¤é°ìÈÖ¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤Î¡×¤È»¶¡¹¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ò¤ÊÃÅ¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¿¤à¤é¤±¤ó¤¸¤«¤é¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ì¤¿¤Ê¤¢¡£¥á¥ó¥¿¥ëÀ¨¤¤¤Ê¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¥É¡¼¥ó¤È¥¦¥±¤Æ½ªÎ»¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÍâ½µ¤ÎÀ©ºî²ñµÄ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÊý¤Î¾®Âô°ì·É¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£
¡¡°æ¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¾Æ¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤³¤Í½Ð¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î³Ê¹¥¤·¤Æ¡¢100¥°¥é¥à¡¢200¥°¥é¥à¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¸À¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¸¥ç¡¼¥¯¤â2ËÜ¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¼¡¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥¦¥±¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤¬¡£¡Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤·¤¬¤ó¤Çº£¤â²¶¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£