¡¡Ì±´Ö¼çÆ³¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¡×¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°ÌÜÉ¸¤ò¤Û¤ÜÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ô¶èÄ®Â¼¤ò1500°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤¬249¤Ç¡¢Ã£À®Î¨¤Ï16.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¸«¼é¤ê¤ä¹âÎð¼Ô¤Î²ð¸îÍ½ËÉ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»Ô¶èÄ®Â¼¤ò½¸·×¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é25Áý¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤ËÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¡Ê¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¤Ê¤É¡ËÍ×·ï¤¬¸·¤·¤¯³ºÅö¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤é¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍ½ËÉ¡¦·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»°½Å¡¢µþÅÔ¡¢»³¸ý¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¤Î5ÉÜ¸©¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã£À®¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½ËÉ¡¦·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°åÎÅµ¡´Ø¡¦Ìô¶É¤ò20Ëü»ÜÀß°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤Ï¡¢·ÐºÑ³¦¤ä°åÎÅÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¡£26Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤äÌÜÉ¸¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£