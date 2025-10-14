¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½ª¤ï¤é¤»¤í¡×¥Ï¥Þ¥¹»ØÆ³¼Ô¤Î¡È»ØÎá¥á¥â¡É¤È¡ÈÄÌ¿®Ëµ¼õµÏ¿¡É¤¬¸ø¤Ë¡Ä¥¬¥¶ÄäÀïÈ¯¸ú¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤¼¡©
¥¬¥¶¤ÎÄäÀï¤¬À®Î©¤·¡¢¿Í¼Á¤â²òÊü¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎË½ÎÏ¤Î¡Ö°Õ¿Þ¡×¤ò¼¨¤¹Ê¸½ñ¤¬¸ø¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
11ÆüÉÕ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢¥¬¥¶Ê¶Áè¤ÎÃ¼½ï¤Ê¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤Î10·î7Æü¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½±·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥â¤È¡¢ÅöÆü¤Î¥Ï¥Þ¥¹Á°ÀþÉôÂâ¤ÎÄÌ¿®¤òËµ¼õ¤·¤¿µÏ¿¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¥Ö¥ÄÁ´ÂÎ¤ò±ê¤ËÊñ¤á¡×
Æ±»æµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥á¥â¤Ï¡¢½±·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥ä¥Ò¥ä¡¦¥·¥ó¥ï¥ë»ØÆ³¼Ô¡Ê¤½¤Î¸å»àË´¡Ë¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ë¼ê½ñ¤¤Î6¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö»ØÎá½ñ¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀðÆ°Åª¤Ê»Ø¼¨¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢½»ÂðÃÏ¶è¤Ë²Ð¤òÊü¤Æ¡×
¡Ö¥¥Ö¥Ä¡Ê½¸ÃÄÇÀ¾ì¡Ë¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÎà¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´Ý¤´¤È¾Æ¤¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÊ¼»Î¤ÎÆ¬¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤í¡×
¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÈ¯Ë¤¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç°ìÉô¤òÅË¤ì¡×
¤Þ¤¿ÄÌ¿®Ëµ¼õ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£ ¡¡
¡ÖÇ³¤ä¤»¡¢Ç³¤ä¤»¡£¥¥Ö¥ÄÁ´ÂÎ¤ò±ê¤ËÊñ¤á¡×
¡Ö²¿¤Ç¤âÇ³¤ä¤»¡×
¡Ö¹¢¤òÀÚ¤ì¡¢·±Îý¤É¤ª¤ê¤Ë¤ä¤ì¡×
¡ÖÆ»¤Ç½Ð²ñ¤¦¼Ô¤Ï³§»¦¤»¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¼Á¤ò¼è¤ì¡×
¡Ö¶²ÉÝ¤Î¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ËÊüÁ÷¤·¤í¡×
¤µ¤é¤ËÄÌ¿®¤Ï¤³¤¦¤È¤â»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤òµÔ»¦¤·¤í¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½ª¤ï¤é¤»¤í¡ÊEnd the children of Israel¡Ë¡×
¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ò°úÍÑ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î»Ø¼¨¤¬¸½¾ì¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢µ¾À·¤Ï¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Î°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î»à¼Ô¤Ï695¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á»Ò¤É¤â36¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊFrance24 Åù¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£¡¡
¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÅö½é¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤À¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¥á¥â¤ÎÉ®À×´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥ó¥ï¥ë»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤Î¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÄäÀï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡ÈË½Ïª¡É¡ÄÁÀ¤¤¤Ï
¥á¥â¤ÎÉ®À×¤¬»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½±·â¤Ï¶öÈ¯Åª¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤ÎÀï½ÑÅª¡¦ÀëÅÁÅªÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿Ë½ÎÏºîÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤¬¹ñºÝ»ÊË¡¤ä¹ñÏ¢Ä´ºº¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀïÁèÈÈºá¤ä¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤òÏÀ¤¸¤ëºÝ¡¢°Õ¿Þ¡Êintent¡Ë¤Î¾ÚÌÀ¤Ï¡¢¤½¤Î³Ë¿´ÅªÍ×ÁÇ¤À¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¤¤¤Þ¡×¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÏ³¤¨¤¤¤µ¤ì¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÄäÀï¤È¿Í¼Á²òÊü¤È¤¤¤¦¾ðÀª¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë¤ÏÈ¿¥Ï¥Þ¥¹¤Îµ¡±¿¤òºÆÇ³¤µ¤»¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥ÕÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÈãÈ½¤òÄÃ¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î·×²èÅª»ÄµÔÀ¡×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÀµÅöÀ¤òºï¤®¡¢º£¸å¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¡¢¥¬¥¶¤Ë¥Ï¥Þ¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤¿Åý¼£µ¡¹½¤ÎÀßÃÖ¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝ¶¨µÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§ÌäÂê¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÀ©Åª¤Ê¸ø³«¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤ò¹ÅÄ¾²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉûºîÍÑ¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£²ó¤Î¾ðÊó¤ÎÏ³¤¨¤¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë²áµî¤ÎË½Ïª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤Î¥¬¥¶ÌäÂê¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃæÅìÏÂÊ¿¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
