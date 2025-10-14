Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡°ì»þ1500±ßÄ¶²¼Íî¡Ä¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¼õ¤±¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡×¤Î¸«Êý¹¤¬¤ë
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢³ô²Á¤¬ÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢µÙÌÀ¤±14Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢²¼ÍîÉý¤¬°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Î¼Â¸½¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ç¡¢Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÇä¤ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÃÍ¤Ï¡¢Àè½µËö¤ËÈæ¤Ù¤Æ1241±ß48Á¬°Â¤¤¡¢4Ëü6847±ß32Á¬¤Ç¤·¤¿¡£