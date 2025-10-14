¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢ÁêÊý½Ð±éÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨²¼¤²¤ë¤¿¤áÎ¢¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¼Â»Ü¤â»ëÄ°¿Í¿ôË½Ïª¤µ¤ì¤ë
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¥Ê¥ó¥¿¥é¡×¡Ê·îÍË¸á¸å11»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ËÁêÊý¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤¬ÈÖÁÈ¤ò½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤òÃÎ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢²óÅúÀÊ¤Ë¤Ï¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¡ÖÄÅÅÄ·³ÃÄ¡×¤À¤È¤¤¤¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¤¬ºÂ¤Ã¤¿¡£Àµ²òÈ¯É½¼Ô¤Ï¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤Ç¡¢ÄÅÅÄ¤ÏÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¡ÖµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡©¡×¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡ÖÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÁêÊý¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¤µ¤ó¤¬¡ØABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤»Å»ö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¿¿¿Î¢¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤Æ¤ó¡£ÁêÊý¤À¤±¤½¤ó¤Ê¿³ºº°÷¤È¤«¥Ç¥«¥¤¤³¤È¤·¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¿Í¤Ç¤â²¶¤ÎÊý¸«¤µ¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡£0.1¡ó¤Ç¤â»ëÄ°Î¨²¼¤²¤¿¤í¤¦»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖºÇÄã¡×¡Ö¤Ò¤É¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶¦±é¼Ô¤ÏÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÍÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö60¿Í¤¯¤é¤¤¡×Åú¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö60¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥ï¥·¸«¤¿¤È¤18¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤á¤È¤±¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç18Ê¬¤Î1¤ªÁ°¤ä¤Í¤ó¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£