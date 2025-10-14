ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4¡Á5³ä¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ýÇ¼·×²è¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬Êë¤é¤·¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹¬¤»¡×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµá¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½»¤á¤Ð½»¤à¤Û¤É¹¬¤»½»¤Þ¤¤¡×¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£ÃÛÇ¯¿ô¤¬1Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¤Î»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð¤Ë½»¤ß¡¢°á²È»ö¡Ê°áÎà¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÀöÂõ¡¢´³¤¹¡¢¼êÆþ¤ì¡¢¤¿¤¿¤à¡¢¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¡Ë¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤ò¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°á²È»ö¤ä¼ýÇ¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â»Ü°Õ¸þ¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç²È»ö¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4¡Á5³ä¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÌó3¡Á4³ä¤¬¡ÖÊ¿Æü¡¦µÙÆü¤È¤â¤ËËèÆüË»¤·¤¯¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âËö»Ò¤¬ÍÄ¤¤¤Û¤É¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤¯¡¢Ëö»Ò¤¬Ì¤½¢³Ø¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï37.1¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
°ìÂ©¤Ä¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤êÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²È»ö¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£°á²È»ö¤Î¤¦¤Á¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×²È»ö¤ÎËþÂÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡Ö¤¤¤Ä¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂçÂÎËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¤Ï6³ä°Ê²¼¡¢¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×¤ÏÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¡Ö¤¿¤¿¤à¡×¡Ö¤·¤Þ¤¦¡×²È»ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°áÎà¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¡Ê¤·¤ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°áÎà¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¼Â»ÜÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ãÇ¯É×ÉØ¤Î58.1¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤ä¤¹¤¤Âç¿Í¤Î°áÎà¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤òÌ¤¼Â»Ü¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â»Ü°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â»ÜºÑ¤Î¿Í¤È¼Â»Ü°Õ¸þ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬87.1¡ó¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢°á²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡´ï¤äÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³°´³¤·°Ê³°¤ÇÀöÂõ¤â¤Î¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äµ¡´ï¡¦ÀßÈ÷¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²°Æâ¤ÎÊª´³¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ï46.4¡ó¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿À½ÉÊ¤¬Â¿¤¤¡Ö¥É¥é¥à·¿ÀöÂõµ¡¡×¤Ï38.3¡ó¡¢¡ÖÍá¼¼´¥Áçµ¡¡×¤Ï26.2¡ó¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀöÂõ¤â¤Î¤ò¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÀìÍÑ¤Î²È»ö¼¼¤ä²È»ö¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï8.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀìÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î²È»ö¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤â27.4¡ó¤È¸Â¤é¤ì¤ë¡£ÀöÂõ¤â¤Î¤ò´¥¤«¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤¿¤ó¤À¤ê¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀßÃÖÎ¨¤ò¤¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤¬WIC¡Ê¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ËÂç·¿¼ýÇ¼¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼·×²è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÀßÃÖ°Õ¸þ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢°áÎà¤È¤È¤â¤Ë¼ýÇ¼¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀê¤á¤ëÉÛÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤ä¼ýÇ¼ÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼ýÇ¼¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤¬»È¤¦ÉÛÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢µ¨Àá¤â¤Î¤Ê¤É»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤ÎÉÛÃÄ¤Ï¡Ö¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×35.5¡ó¡¢¡ÖWIC¡Ê¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡Ë¡×31.0¡ó¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤äWIC¤ËÉÛÃÄ¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó6¡Á7³ä¤Ï¡¢¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÃª¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÃÊ¤Ë¤¢¤ëÃª¤Î¾å¤ÏÌó3³ä¡¢¾²¤Î¾å¤ÏÌó2³ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ýÇ¼ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¡×43.5¡ó¡¢¡Ö°µ½ÌÂÞ¡×21.0¡ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤â28.2¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¢¤È¤¯¤Ë»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢°á²È»ö¤¬ËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢»þÃ»¤ä²È»öÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°áÎà¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¡×¤ä¡Ö²È»ö¼¼¤ä´³¤¹¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤ÎÂç·¿¼ýÇ¼¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Â»Ü°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸úÎ¨Åª¤Ë²È»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÛÃÄ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏWIC¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£°áÎà¤äÉÛÃÄ¤Ê¤É¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤äÂÞ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢°á²È»ö¤ä¼ýÇ¼¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Î¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤äÀ¸³èÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°á²È»ö¤Î»þÃ»¤äÉéÃ´·Ú¸º¡¢¼ýÇ¼¤Î¶õ´ÖÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëTips¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀö¤¦¡¢´³¤¹¡¢¼è¤ê¹þ¤à¡¢¤¿¤¿¤à¡¢¤·¤Þ¤¦¡×¡Ý¡Ý²È¤ÎÃæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¦¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¾ì½ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤È¤¯¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤È¤¿¤¿¤à¾ì½ê¡£Å·µ¤¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯´³¤»¤ë¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤Î¶á¤¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ã¦¿å¸å¤Î°áÎà¤Ï´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î1.4ÇÜ¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Å¤¤¤â¤Î¤ò±¿¤ÖÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¼¼Æâ¤Î´³¤·¾ì¤Ï¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É÷ÄÌ¤·¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä½ü¼¾´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤¿¤à¾ì½ê¤Ï¡¢´³¤¹¾ì½ê¤ä¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ëºî¶ÈÂæ¤òÀß¤±¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ã¤È¼êÁá¤¯¤¿¤¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤ë¡£¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´³¤¹¾ì½ê¤ä¤¿¤¿¤à¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë°áÎà¤ò¤·¤Þ¤¨¤ëÂç·¿¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²È»öÆ°Àþ¤¬ºÇÃ»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¼ýÇ¼ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÊØÍø¤Ç³Ú¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Á´¿È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥é¡¼ÉÕ¤Î¼ýÇ¼Èâ¤ä¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤ò°ìµó¤Ë¸«ÅÏ¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÉþ¤ÎÇÄ°®¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£µ¨Àá¤´¤È¤ä¡¢»Å»öÍÑ¡¢³°½ÐÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÎàÊÌ+¿§ÊÌ¤Ë¤ï¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Éþ¤Î²¾ÃÖ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤äµ¢Âð¸å¤Î°ì»þ³Ý¤±ÍÑ¤ËÊØÍø¤À¤È¤«¡£
¤È¤¯¤Ë¥Ù¥Ã¥É½¢¿²¤Î½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤äÇ¼¸Í¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤ËÉÛÃÄ¤ò¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤ÎÃæÃÊ¡Ê¹ø¤«¤é¶»¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î±ü¹Ô¤Î¤¢¤ëÃª¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ÎÉÛÃÄ¤äÍèµÒÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼ÂÞ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËíÃª¡Ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÎÃª¡Ë¤Ë¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼ýÇ¼¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Î¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Î¡Ö°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼Ä´ºº¡Ê2024 Ç¯¡Ë¡×Ä´ºº³µÍ×¡Ï
Ä´ºº¼Â»Ü¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹Áí¹ç½»Âð¸¦µæ½ê
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§
¡¡µï½»ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¡¡ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡§ÃË½÷20ºÐ°Ê¾å
¡¡»ý²È¸Í·ú¡¦ÃíÊ¸½»Âð¡¿ÃÛÇ¯¿ô1Ç¯°Ê¾å10Ç¯°ÊÆâ
¡¡°á²È»ö¡ÊÀöÂõ¡¦¼ýÇ¼¡Ë¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ä°áÎà¡¦ÉÛÃÄ¼ýÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
²óÅú¼Ô¿ô¡§828·ï¡ÊÉ×ÉØ¤Î½¢¶È·ÁÂÖ3¼ïÎà¡ß²ÈÂ²·ÁÂÖ5¼ïÎà¤Ç³äÉÕ¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2024Ç¯10·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2024Ç¯10·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
